Javi Gracia firma hasta 2022 con el Valencia

El Valencia hizo oficial ayer mediante un vídeo en sus redes sociales la llegada del técnico navarro Javi Gracia a su banquillo, con un contrato hasta el 30 de junio de 2022, y será presentado hoy en una rueda de prensa telemática.

Javi Gracia, de 50 años, llega al Valencia tras haber entrenado en su carrera al Cádiz, Almería, Osasuna, Málaga, Rubin Kazan ruso y Watford inglés, entre otros equipos.

El técnico navarro ha sido elegido después de que también se contemplasen las opciones de José Bordalás o Rubén Baraja tras una aciaga temporada en la que el Valencia ha contado con tres entrenadores (Marcelino García Toral, Albert Celades y Voro González) y se ha quedado fuera de las competiciones europeas del próximo curso.

Javi Gracia asumirá el mando del Valencia con el objetivo de encarrilar el proyecto deportivo del Valencia, si bien tendrá el condicionante de una importante reducción en el presupuesto y la posible salida de varios de los pesos pesados del vestuario, aunque con la lucha por los puestos europeos como necesidad.

La llegada al Valencia de Javi Gracia se produce después de que el técnico pamplonés se haya pasado un año casi sin entrenar después de su salida del Watford inglés en septiembre del pasado año.

Javi Gracia se convierte en el séptimo entrenador desde la llegada de Peter Lim como propietario de la entidad tras Nuno Espirito Santo, Gary Neville, Pako Ayestarán, Cesare Prandelli, Marcelino García Toral y Albert Celades, sin contar al técnico de la casa Voro González, que ha tenido que asumir el mando en varias ocasiones en este periodo.

Emery: un título con Villarreal



Otro entrenador vasco, el guipuzcoano Unai Emery, fue presentado ayer como nuevo entrenador del Villarreal y no ocultó sus ambiciones, nada menos que un título con el club castellonense, al que siempre ha admirado por su método de trabajo.

"No pienso en el final, pero sí que sueño. Los sueños son libres y sueño con un título con el Villarreal. Lo bonito es el camino, el hecho de poder disfrutarlo. El proceso es bonito, el proceso hace que la gente se sienta orgullosa de poder vivirlo", dijo Emery.

En ese mismo sentido de luchar por un título, el entrenador vasco comentó que "es un reto seguir dándole prestigio a este club, y espero poder ayudar y disfrutar en el camino. He alcanzado logros, y quiero seguir, pero lo más importante es disfrutar del camino. Me siento una parte de esta casa, siempre me he sentido bien tratado, y me ilusiona poder afrontar este reto".

Además, comentó que volver a entrenar en España cuatro años después le hace sentirse en casa y fichar por el Villarreal es "algo que me llena". Su último equipo fue el Arsenal.

Respecto al contrato apalabrado en febrero, Emery reconoció que el compromiso era "un acuerdo de palabra, privado y con todo el respeto". "Yo recibí la llamada de Fernando Roig, pero podía estar en el mercado, aunque siempre estaba con la idea clara de venir al Villarreal", dijo.

Aseguró también que es bonito jugar la Europa League, pero que el objetivo debe ser mayor. "A mí me dice mucho poder competir en esta competición que tantas alegrías me ha dado, pero también quiero jugar la Champions, por lo que quiero es disfrutar de las dos. Disfrutar del camino y competir, hay que seguir disfrutando de cada día de lo que venga", manifestó el técnico vasco.