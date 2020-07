Iraola deja el Mirandés

Andoni Iraola ha anunciado este martes que deja el Mirandés después de haber cerrado un año "muy intenso y muy bonito" en el retorno del los burgaleses a la Segunda División, su primera experiencia personal al frente de un banquillo de fútbol profesional. "Es una decisión que me ha costado mucho tomar pero me voy con un buen sabor de boca", ha declarado Iraola durante una comparecencia ante los medios informativos en la que ha asegurado que no ha negociado con ningún equipo durante la temporada recién concluida, y que desconoce en qué banquillo se sentará la próxima temporada.



El equipo "ha sido el que imaginábamos al principio", ha añadido al resumir una campaña en la que no solo ha logrado el objetivo de mantener la categoría, sino que se ha quedado a un escaso margen de disputar la promoción de ascenso a Primera División y a punto estuvo de alcanzar la final de la Copa.





???? | #Iraola: "La gente siempre ha estado con nosotros; me da mucha pena no poder despedirme de ellos" pic.twitter.com/MbM6sYXhh4 — CDMirandés (@CDMirandes) July 21, 2020



GRAN TEMPORADA DEL MIRANDÉS

Iraola ha dado las gracias a todas las personas del Mirandés, "sobre todo a la gente de oficinas, a los jugadores y a la afición", ha declarado durante su despedida. "", ha afirmado el técnico no sin antes insistir en que es "sincero en este sentido" y recordar que el Mirandés estaba interesado en su continuidad, pues "desde un principio trasladaron su apoyo".No deja Miranda de Ebro "por ir a otro sitio", tampoco se ha tratado de un "hartazgo", peroporque "cuando empiezas un proyecto tienes que estar cien por cien convencido", ha apostillado.Iraola ha calificado la temporada de "intensa" y recordado que el club tuvo "el premio de la Copa", con una vibrante eliminatoria de semifinales frente a la Real Sociedad, lo que permitió vivir "noches inolvidables".En liga "se consiguió con bastante holgura el objetivo que se planteó al principio de la temporada", ya que el equipo ha acabado "cerca del playoff e incluso estuvo dentro a falta de nueve jornadas" para el final del campeonato."Se podían haber hecho cosas mejor, pero en otras habremos acertado", ha resumido.