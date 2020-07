El Portugalete quiere ser de bronce en Sarriena

Desde el ocho de marzo lleva la Tercera División sin competir y este fin de semana retornará la liga en Sarriena, con un play-off exprés en el que se dilucidará el equipo que logre el ascenso a la Segunda División B. El viernes, a las 19.30 horas, se jugará el primer cruce: Portugalete contra Basconia, el primero frente al cuarto clasificado. "Aún veo lejos la eliminatoria. Estamos centrados en la preparación y tenemos muchas ganas de que llegue. Veo al equipo fenomenal y tengo mucha confianza en que lo vamos a hacer bien, aunque sí que es cierto que con este parón tan largo de competición todavía no te haces a la idea de que el partido está ahí y está cerquita. La espera se ha hecho muy larga y rara. En casa, luego entrenando de manera individual y ahora sí que estoy contento de que veo al equipo muy bien y a los chavales muy enchufados y me gusta", argumenta Ezequiel Loza, entrenador del Portu. Un periodo larguísimo, lleno de incomodidades que se han ido descubriendo poco a poco, a medida que pasaban los días. "Primero, la incertidumbre y con ello no puedes planificar. Tras saberse que se iba a jugar te pones a planificar y organizar todo y teniendo cuidado con los protocolos. Ha sido diferente y bonito, también para el aprendizaje", relata el míster cántabro.

El primer cruce será Portu-Basconia. Un choque en el que los de Ezkerraldea parecen partir con cierto favoritismo, aunque el Portu no logró ganar a los de Basauri en liga regular. "No veo ningún favorito. Son finales y en una final no hay favoritos. En un partido es muy complicado. Para mí es bueno que en la liga nos hayan ganado y no hayamos conseguido ganarles; porque es un toque de atención para nosotros y eso nos hace saber que si no hacemos las cosas bien lo tendremos complicado, pero a la vez es muy motivante. Tengo muchísima confianza en mi equipo y estoy muy tranquilo porque sé que lo vamos a hacer bien. Lo único que me preocupa, al igual que el año pasado, que no conseguimos el ascenso por un detalle, es controlar esos detalles o intentar que no sucedan, aunque el fútbol es tan imprevisible que al final es muy complicado y muchas veces depende del azar", aventura Loza.

El escenario de la cita será Sarriena. "Es un campo muy parecido a Artunduaga y a La Florida, no favorece ni perjudica a nadie. Creo que es una buena elección, al alcance de todos, cerquita, y creo que era una locura jugar en Zubieta. Desplazar los equipos sin necesidad, en Lezama tampoco era ético y la mejor opción era Leioa", finaliza Ezequiel Loza.

En el vestuario de la Florida se mueren de ganas de que llegue ya la competición. El capitán aurinegro, Jon Moya, cuenta cómo se encuentra la plantilla jarrillera. "Como el resto de equipos, con ganas de jugar, con mucha ilusión y sobre todo queriendo hacerlo bien para terminar consiguiendo un ascenso que llevamos peleando ya varios años. No tenemos presión, lo que tenemos son ganas. Bien es cierto que las ganas se pueden convertir en cierta angustia y presión, pero si son bien llevadas es un arma muy fuerte a nuestro favor" relata el defensa.

Entre Portu, Sestao, Vitoria y Basconia saldrá un único vencedor que jugará en Segunda B. Aunque los jarrilleros en caso de caer tienen una segunda oportunidad de engancharse otra vez. "Tenemos un 25% de posibilidades de ascenso, como el resto de los equipos. Igual un 5% más por la opción de reengancharnos si perdemos. Pero esto no va a ser ni el mismo Basconia, ni el mismo Portu que nos enfrentamos justo antes del confinamiento. Es como si fuera una minipretemporada y a ver quién es el que mejor se ha preparado en estos días y va a ser cuestión de pequeños detalles", reconoce el capitán. Es indudable el buen nivel del grupo vasco en Tercera División. Hasta el punto que puede parecer injusto que solo suba uno. "Es como todos los años. Suben equipos que dices 'cómo puede subir si le ha goleado uno de mitad de tabla' y todo lo contrario pasa en este grupo en el que los diez primeros tienen suficiente calidad para ganar a muchos primeros de toda España. Pero se ha dado la cosa así y lamentablemente solo puede subir un vasco", finaliza Moya.