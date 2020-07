Apoyo nítido a Setién

Josep Maria Bartomeu dejó claro ayer que Quique Setién seguirán en su puesto de entrenador la próxima temporada. El técnico cántabro sustituyó a Ernesto Valverde en el banquillo azulgrana el pasado 21 de enero y firmó un contrato hasta junio de 2022, pero con cláusula. Bartomeu abandonará el cargo el próximo año y si el nuevo presidente decide prescindir de Setién lo podrá hacer sin penalización alguna.

Bartomeu no puede presentarse a una nueva reelección, no tiene intención de dimitir y como es lógico tampoco está dispuesto a admitir que se precipitó con el cambio de técnicos. Cuando cesó a Valverde, el Barça lideraba LaLiga Santander. Con Setién, el Barça fue eliminado de la Copa por el Athletic (1-0), está a cinco puntos (cuatro y el golaverage) del Real Madrid en el campeonato liguero, se ha desfondado tras la reanudación de la competición, ha sido objeto de duras críticas por su fútbol mediocre y son muchos los rumores sobre el malestar del vestuario con el entrenador santanderino.

Bartomeu, sin embargo, ha aprovechado el buen partido ante el Villarreal para recuperar la iniciativa con sendas entrevistas en RAC1 y Catalunya Ràdio, en las que repasó la actualidad en clave azulgrana a partir de la publicación de un informe de auditoría sobre el Barçagate.

"No me arrepiento de haber destituido a Ernesto Valverde, hacía falta un cambio y Quique Setién ha traído aires nuevos y nuevas ideas. Quique Setién continuará. Estoy bastante contento con la evolución del equipo, pese a los empates. En los dos últimos partidos ya he visto una mejora. Si no ganamos la Liga, después aun nos queda la Champions. Setién tiene contrato y nuestra confianza. De cara a la próxima temporada, no peligra nada. Pero nos tenemos que centrar en el presente y mirar de ganar la Liga y la Champions", destacó el presidente.

El futuro de messi



También fue preguntado por el futuro de Messi, después de las últimas informaciones aparecidas sobre su posible marcha el próximo año. Tampoco tiene dudas Bartomeu. "No me preocupa nada el futuro de Messi (acaba contrato en 2021). Leo siempre ha dicho que se quiere retirar aquí y estoy convencido de que así será. Es el mejor jugador de la historia y lo veo con voluntad de seguir".

Sobre la vuelta de Neymar, el presidente dijo que "es poco probable porque la situación económica de todos los grandes clubes es complicada y difícil", y no tuvo reparos en admitir la paternidad del Barçagate. "La decisión de contratar a I3 Ventures (para monitorizar redes sociales) fue mía. No sondeamos presupuestos con otras empresas porque esta venía muy bien recomendada. La auditoría concluye que el coste pagado se ajusta al precio de mercado.