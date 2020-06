Asensio regresa y marca nada más salir al campo

BILBAO – El Real Madrid no pierde de vista al Barcelona en su particular duelo por el título liguero y anoche derrotó con facilidad al Valencia, que apenas puso resistencia y festejó el regreso de Asensio, que volvía a los terrenos de juego tras una lesión que le mantuvo once meses apartado de los mismos. El delantero balear marcó un bonito a los 30 segundo de entrar al campo, en sustitución de Valverde en el minuto 73 y a pase de Mendy por la derecha del ataque blanco. Era el 2-0 y la sentencia para el Valencia. Antes (min. 61) y después (m. 86) anotó Benzema, que ya está en 20 goles.

Isco: tres semanas de baja El Valencia terminó con nueve jugadores por la expulsión del coreano Lee Kang-in (mi. 89) y la lesión de Coquelin. Quien ni siquiera tuvo minutos, aunque iba a ser titular, fue Isco, a quien por la mañana se le detectó una lesión isquiotibial en el muslo derecho que lo tendrá alrededor de tres semanas de baja.