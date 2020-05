El homenaje de los lectores de DEIA a Aduriz

En el momento que conocimos la decisión de Aritz Aduriz de anunciar su retira a todos los y las rojiblancas se nos pasó la misma idea por la cabeza: "se nos va un grande del Athletic". Por ello, pedimos a nuestros lectores una vez más su colaboración, esta vez para rendir un homenaje conjunto a Aritz. La respuesta está siendo espectacular. Homenajes y despedidas vía mail, whatsapp, redes. Estamos recibiendo cartas, dedicatorias, fotos, agradecimientos... y para muestra un botón.

Aquí va vuestro homenaje, aquí va nuestro homenaje:



Eder & Aketza & Esther & Iñaki

Una severa cirugía mantuvo a nuestro hijo Eder convaleciente durante año y medio. Tras más de 400 sesiones de rehabilitación diaria volvió a aprender a andar y correr.

Su mayor ilusión era conocer a Aritz, su ídolo, y a través de la Fundación Pequeño Deseo, y con la absoluta colaboración del Athletic y de la Fundación Athletic, su sueño se hizo realidad.

Y allí, en el túnel de vestuarios de San Mamés, tras una ajustada victoria de nuestro Athletic. tuvimos la oportunidad de comprobar que, si como delantero es superlativo, la calidad humana de Aritz es aún mayor.

La sencillez, la cercanía y el cariño con los que trato a Eder y a su hermano Aketza quedarán para siempre en nuestros corazones. Eskerrik asko Aritz!!!!

Eder y Aketza con Aritz Aduriz.

Gran jugador su sola presencia en el terreno de juego hacia temblar al rival y nos ilusionaba sobremanera a todos los Athleticzales. Se te echará de menos Zorro y creo que tardaremos en tener un punta igual que tu bastante tiempo. Eres y serás un grande de los jugadores que hemos tenido.

Aupa Aduriz y Aupa Athletic!!!!

Eukeni Vila

Grande zorro!!! Nunca nos olvidaremos de ti ni de lo que significas para el Athletic y para Euskadi, tanto como jugador y como persona, he tenido la suerte de poder verte jugar y ver meter muchos de tus golazos, ánimo en tu nueva etapa, siempre los athletizales te echaremos de menos como por futbolista y por tu gran corazón.



Joserramendi

Aduriz deportista, Aduriz persona, ...qué orgulloso haces que me sienta siempre de ser vasco como tü!



Juancarlos C

Sabía que iba a llegar. Lo que no sabía es que me afectaría tanto. Mi sentimiento es de una íntima emoción. Gracias Adu por tu entrega, compromiso y por tu lealtad al Athletic. Yo estoy orgulloso de haberte tenido. Agur.

Edumendi

Kaixo Aritz!

Somos unos vascos nacidos en Asturias...

Vivimos, disfrutamos, sufrimos, nos alegramos y sentimos al athletic....y todo eso nos lo has dado tú!

Tuvimos la suerte de poder estar en Bilbao el viernes antes de Aste Nagusia para ver el golazo que metiste!. Mis hijos, Eneko, 8 años hizo en confinamiento y Laura 6 también en el confinamiento les hiciste /hicisteis vivir un momento mágico. Cuando les dije que decías Agur al fútbol se pusieron tristes y lloraron.

Todo eso eres tú...además, das sensación de cercanía...

Sorte on txapeldun!

Eres leyenda.

Te queremos!

Jacques Chauvier

Desde Belgica quisiera mandar a Aritz un mensaje de animo y sobre todo darle las gracias por todo lo que nos ha dado.

Estoy de acuerdo cuando dice que solo es una anecdota.

Su despedida si lo es, su carrera no.

Vestir los colores del Athletic ya es una victoria o para el, un gol.

Pues goles eran su marca de fabrica.

Yo pensaba que guardaba el ultimo para la copa.

Pues el ultimo sera para su vida privada.Que disfrutes lo mejor que puedes con tus seres queridos.

Eskerrik asko

José Rodríguez Pérez "Vasco"

Para Aduriz:

Estimado amigo, a mí también me retiraron a los 39 años: siete hernias discales, mielopatía y radiculopatía progresivas. Aún a mis 67 años pensaba que seguiría jugando con los amigos, como lo hice con un tobillo roto, sin ver por un ojo o con 41 de fiebre, tal era mi vicio por el futbol. A los 15 hice una prueba con el Madrid, nuestro equipo ganó por 2 a 0, ambos goles los metí yo por la escuadra. Esta vez fue con el pie, nadie remataba de cabeza ni se tiraba en plancha como yo. Un mes después recibí otra carta de citación, pero tenía un partido con los compañeros y no acudí, lo que propició que ya nunca ganara un duro con el balón. Otra cosa hubiera sido que me llamara el Athetic del que soy seguidor toda la vida, no obstante mis ancestros vascos no los descubrí hasta hace unos pocos años por mi apellido "Celaya" (Zelaia). Cuando era niño iba a ver todos los partidos cuando venía aquí a Madrid y al finalizar corría tras del autocar hasta que este se desvanecía en el horizonte. En 1969, trabajando de botones, observé boquiabierto como el autocar del Athletic paraba en El Corte Inglés de Goya y corrí a la oficina a por unos folios para que me firmaran los jugadores. Me mandaron subir adentro y la foto adjunta muestra aquellas hojas. El conductor arrancó sin percatarse de mi presencia y Larrauri le gritó: "OYE ESPERA, QUE NOS LLEVAMOS AL CHICO". Añadir que cuando entrenaba siempre jugaba con la equipación del Atletic, lo que hizo que se me conociera por el sobrenombre de "VASCO". En la actualidad y con invalidez absoluta sigo siendo incondicional del Athletic.

Así que: ¡ÁNIMO, ADURIZ!, que tu historia sí ha sido fructífera.



Xabier Elorriaga

Haundia Aritz. Pertsona modun eta kirolari modun!!!!

Gorka Elordieta (54 urte) eta Mikel Elordieta (15 urte)

Aritz, eskerrik asko guztiagatik, bihotzez. Asko gozatu dugu zurekin,

zure jokoarekin eta golekin. Gol ikaragarriak sartu dituzu, ederrak

benetan. Eta umiltasunarekin, gainera, taldearen lanik gabe ez dagoela

ezer aitortuz. Hori oso garrantzitsua da, bizitzako balore bezala,

jende gaztearentzako. Ondo-ondo joan dadila mokorreko operazioa eta

errekuperazioa. Ondo ibili bizitza osoan!



José Luis Rodríguez

Todo jugador que ha vestido la camiseta del Athletic, es historia del Athletic, pero tu Aritz, eres Leyenda. Mila esker por todo lo que has dado. Mila esker por hacerme feliz tantas y tantas veces.

Mila esker por ser como eres. Para mí, serás inolvidable.

Javier Itxaso

Siento una enorme tristeza por dejar de verte jugar en San Mamés, pero a la vez una gran alegría de haber podido disfrutar de tu fútbol y admirar siempre tu sencillez durante toda tu carrera. Que tengas mucha suerte en tu operación y cuando podamos te demostremos toda nuestro cariño hacia ti, en nuestro querido San Mamés.

Eskerrik asko. BETI ZUREKIN. GORA ATHLETIC!!!!

Andoni

Eskerrik asko porque viéndote podía soñar que se podía volar. Eskerrik asko porque cuando éramos grandes, tú nos hiciste gigantes.Eskerrik asko por enseñarnos el camino hacia la gloria y Eskerrik asko por ser nuestra leyenda. Zorte on zorro, Beti zurekin!!!

Eufemio Rubio

Aritz Aduriz, irrepetible. Un gran ejemplo para los jóvenes. Una gran persona, dentro y fuera del campo. Su recuerdo permanecera imborrable en la historia del Athletic. Hasta siempre.



Mikel Delgado

Grande Aritz!! Siempre en nuestro corazón!! Eres un grande y lo seguirás siendo. Siempre eterno!!

Un fuerte abrazo!!