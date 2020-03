Joaquín Caparrós, seleccionador de Armenia

– Joaquín Caparrós, que el próximo mes de octubre cumplirá 65 años, regresa a los banquillos. El técnico utrerano, que actualmente desempeñaba el cargo de desarrollo de talentos del Sevilla, es el nuevo seleccionador de Armenia, país que ocupa el puesto 102 en el ránking FIFA. "Ha sido una decisión difícil, muy madurada, tomada desde la pasión hacia mi profesión. Cuando me llegó la propuesta se la comuniqué al club y la verdad es que no me han puesto ningún impedimento. Me ha despertado el gusanillo de volver al césped", destacó el exentrenador del Athletic en declaraciones difundidas por el conjunto andaluz.

Caparrós, que el año pasado hizo público que sufre leucemia crónica, cierra su segunda etapa en el Sevilla tras regresar en abril de 2018 y asumir el mando del primer equipo tras la destitución de Vincenzo Montella, clasificándolo para la Liga Europa. En la temporada 2018-2019 ejerció de director de fútbol y acabó asumiendo el mando del equipo, metiéndolo de nuevo en competición continental.