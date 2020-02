Clemente quiere una final de Copa vasca y "que gane el Athletic"

Javier Clemente, extécnico de ambos equipos vascos, quiere que la final de la Copa la disputen el Athletic y la Real Sociedad, que están en semifinales ante el Granada y el Mirandés, aunque con triunfo final del conjunto bilbaino, en el que se formó como jugador y se encumbró como entrenador.

Para Clemente, el 1-0 de Athletic en San Mamés ante el Granada en la ida de semifinales "es un buen resultado" para encarar el choque de vuelta en Los Cármenes, mejor que el 2-1 de la Real ante el Mirandés en el Reale Arena.

Aunque considera también que el Granada es un rival "de mayor categoría" porque el Mirandés "es un equipo de Segunda División".

En todo caso, ve el encuentro de la ciudad nazarí "muy duro" para el Athletic ante un rival que comparó en el estilo a un Getafe al que defendió.

"A (José) Bordalás le critican que juega al límite, pero en el fútbol hay que jugar al límite", dijo, en desacuerdo con las críticas que recibe el técnico azulón.

"Pero en el partido de Granada quiero que gane el Athletic. Y, si llega el Athletic a la final, que gane el Athletic la final. Y además quiero que sea ante la Real", dijo.

Clemente, por otro lado, se mostró de acuerdo con Óscar de Marcos, uno de los capitanes del conjunto rojiblanco, en que la situación en Liga del Athletic "no es alarmante", a pesar de la racha de diez partidos sin ganar y cuatro derrotas consecutivas que encadenan los de Gaizka Garitano.

"Ganar equis partidos o perder equis partidos no me resulta alarmante porque no veo el fútbol del Athletic como alarma momentánea. Eso no es un problema. A mí me preocupa el Athletic como estructura deportiva de futuro y llevo años preocupado", comentó, crítico con la manera de trabajar de Lezama en los últimos años "con José Mari Amorrortu" de coordinador. "No coincido con su gusto futbolístico, pero lo respeto", comentó también.

"Bueno, al final quedaremos el 12, el 14, el 8, el 10 o el 6. No me preocupa la clasificación de este año, bajar no vamos a bajar. Lo que me preocupa es a un futuro de 4 o 5 años", ha señalado Clemente sobre la situación del Athletic en la Liga, deseoso de pelear por el título liguero o meterse en la Liga de Campeones.

"No pienso en un Athletic de competir y quedar el 18, pienso en un Athletic de competir por el título o por jugar la Champions. Que si este año no le quitas el título al Madrid se lo quites dentro de dos o tres años; que el Madrid, el Barcelona y los otros equipos grandes nos vean como uno de los cinco candidatos, aunque al final acabemos el 12", reflexionó.

Eso, además, cree que redundaría en que se pudiesen quedar jugadores que han marchado a otros clubes. "Siempre tienes que tener en cuenta que a los jugadores te los pueden llevar, salvo que estén contentos (con lo que cobren). Pero que digan: 'si lo que me paga el City me lo pagan en Bilbao, voy a ganar ocho millones en el City y en el Athletic hay jugadores que cobran seis'", apuntó.

Y añadió: "¿Kepa (Arrizabalaga) gana más en el Chelsea que algunos jugadores del Athletic? Pues no, a Kepa le podían haber llegado (a las cifras que cobra en Inglaterra). Pero si el Athletic está en los puesto de cola no es lo mismo que estar en Champions porque en la Champions es donde se genera más dinero".