Lazkano y Azparren, plata y bronce en el estatal de contrarreloj

bilbao – Los jóvenes valores del ciclismo estatal brillaron ayer con luz propia en el campeonato de España de contrarreloj disputado en Mallorca sobre un recorrido de 38,5 kilómetros con salida y llegada en Cala Millor. Entre ellos dos representantes vascos, Oier Lazkano y Xabier Mikel Azparren, plata y bronce, respectivamente, que no pudieron con el empuje del madrileño Raúl García Pierna. "Desde muy pequeño veía a Castroviejo siendo campeón de España y soñaba con serlo yo algún día. La contrarreloj es una disciplina que me encanta, me apasiona entrenarla y prepararla. Es un sueño hecho realidad", explicó con gran alegría el ciclista del Kern Pharma, hijo del histórico Félix García Casas.

García Pierna aventajó en 15 segundos al integrante del Caja Rural, mientras que sobre el corredor del Euskaltel-Euskadi la renta fue de 23 segundos. Un trío de jóvenes prometedores como el cuarto, el granadino Carlos Rodríguez (Ineos), y el séptimo, el valenciano Juan Ayuso (UAE), estrellas en ciernes a los que se esperaba incluso peleando por el triunfo y que se dejaron en meta 31 y 57 segundos respecto al triunfador.

Campeón de España cadete (2015), junior (2016) y sub'23 (2019), Azparren confirmó sus cualidades para la especialidad en élite con solo 23 años. "Esta medalla de bronce supone mucho, es la culminación del trabajo de muchos meses. Tras la Itzulia pasé una mala racha, tuve una neumonía bastante fuerte. Desde entonces, han sido dos meses de trabajar, recuperar sensaciones, y estar pensando en esto, sin un objetivo más a corto plazo", destacó el ciclista de la formación naranja.

Idoia Eraso, campeona sub'23 Por su parte, la navarra Idoia Eraso, del Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, era favorita y confirmó el prónostico. Eraso se llevó el oro en la categoría sub'23 disputada sobre 21,5 kilómetros. "He cumplido mi objetivo en la crono pues llevaba tiempo preparándola con mucho mimo. Tenía buen recuerdo de Mallorca, cuando me hice con el oro como juvenil de segundo año. También quería conseguirlo en sub'23 y así ha sido. Por todo ello estoy muy contenta", destacó la ciclista de la formación naranja.