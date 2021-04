Festival vasco, por Mikel Bizkarra

HE hablado con algún compañero tras la etapa y me han dicho que ha vuelto MotoGP. Se ha volado. No hay más que ver lo que ha costado que se hiciera la fuga. Hemos visto una carrera rapidísima con final feliz para el ciclismo vasco. Seguro que hay gente que se habrá alegrado por la victoria de Ion y otros que habrán sentido pena por Pello, pero la verdad es que ha sido un gran día para el ciclismo vasco y demuestra la calidad de los corredores de la tierra. Eso quiere decir que hay un nivel muy, muy alto en una carrera con una participación acorde a un Tour de Francia. Es la segunda victoria en la Itzulia para un corredor euskaldun. Es algo que hay que tener muy en cuenta. Es para estar muy, muy contentos. Me gustaría destacar el momento en el que Pello veía en la foto-finish que no lograba la victoria y cómo le daba la enhorabuena a Ion mientras que este no creía que había ganado y la forma en la que se ha enterado. En cuanto a la general, no he entendido lo que ha hecho el Jumbo. Ha dejado que se marchara por delante el grupo cabecero en el que estaba McNulty (nuevo líder) y Vingegaard (compañero de Roglic), mientras Roglic se quedaba por detrás. Después he pensado que buscaban perder el liderato porque la etapa de Arrate, la última, es durísima y quizás prefiere estar por detrás para no llevar el peso de la carrera y que los ataques no sean contra él. La diferencia de McNulty no es muy grande y Roglic y Pogacar son los más fuertes, pero aun así es difícil de entender la táctica del Jumbo.

Ciclista del Euskaltel-Euskadi