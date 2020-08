Santesteban y eider merino custodian a la sideral Mavi

Ane Santesteban (Ceratizin-WNT) y Eider Merino (Movistar) se enfundaron ayer las medallas de plata y bronce, respectivamente, del Campeonato de España en ruta, disputado entre Úbeda y Baeza, con un recorrido de 104 kilómetros. Las ciclistas vascas custodiaron en el podio a la estratosférica Mavi García (Alé BTC Liubliana), que firma un doblete en los Estatales tras ganar en la modalidad de contrarreloj el viernes. Dos oros en menos de 24 horas. Una buena cosecha. Esta victoria, no obstante, engorda el palmarés de la palmesana en la prueba, ya que conquista su segundo título en ruta (ganó en 2016, fue plata en 2017 y bronce en 2018) y no conoce la derrota ante el crono desde 2016.

Las dos representantes vascas, por su parte, se quedaron a 2:11 y 3:51 de lo más alto del podio, aunque el dominio de García fue apabullante. Asimismo, la arandina Sara Martín, representante del Sopela Women's Team, acabó en la quinta plaza, conquistando el título sub'23, y la gasteiztarra Paula Suárez se enfundó el bronce de esa misma categoría, 34 segundos por detrás de la vencedora.

Mavi García cimentó la presea dorada en un ataque demoledor a mitad de tajo. La palmense esperó hasta contemplar la dura subida de Mazuecos para romper la carrera. Era el kilómetro 45. Solo Ane Santesteban, que se abrochó a la cadencia de la palmesana para afrontar los cerca de 60 kilómetros que quedaban para el desenlace final, aguantó el pulso. García expuso esa estrategia con la intención de dinamitar un inicio lleno de fogatas y conatos de escapada.

Con la andanada de las dos corredoras, los conjuntos Ale-BTC-Ljubjana y Ceratizin-WNT se pusieron a trabajar para favorecer la obra a las dos protagonistas. Tampoco se pudo concretar un grupo fuerte para dar caza a García y Santesteban, que fueron aumentando la ventaja con rapidez.

Así las cosas, con más de tres minutos de diferencia en la última vuelta sobre el segundo grupo (formado por Alicia González, Eider Merino, Irene Méndez, Sara Martín, Sheyla Gutiérrez, Lidia Iglesias, Paula Suárez, Mireia Trías y Paula Montalvo), la balear asestó el ataque definitivo a la de Errenteria. A menos de diez kilómetros. De nuevo en Mazuecos. "Mavi y yo hemos hablado para tratar de romper la carrera para evitar tantos ataques. No tenía las mejores sensaciones, pero hemos conseguido marcharnos y abrir hueco. En el tramo final, Mavi estaba muy fuerte y no he podido hacer nada para seguirla", confesó la guipuzcoana.

Merino, por su parte, cerró el bronce con 20 segundos de renta sobre Sheyla Gutiérrez en los apretados últimos kilómetros de la prueba.

Campeonato de españa

Úbeda-Baeza (104 kilómetros)

1. Mavi García 2h53:19

2. Ane Santesteban a 2:11

3. Eider Merino a 3:51

4. Irene Méndez a 4:09

5. Sara Martín a 6:36