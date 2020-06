El Movistar apuesta por repartir las tareas y los líderes

Bilbao – Finalizado de aquella manera el ciclo de la tricefalia, entre otras cosas porque Mikel Landa y Nairo Quintana dejaron el equipo que experimentó con la cohabitación y el gobierno de tres líderes en el Tour de Francia, el Movistar recuperará una fisionomía más lógica para afrontar la campaña exprés que aguarda. "Tendremos 120 días de competición donde vamos a repartir a todo el equipo para que todos tengan un mínimo de días de competición y podamos salvar la temporada bien", expuso Eusebio Unzué, mánager de la formación.

Si bien dispone de tres líderes para las grandes vueltas: Alejandro Valverde, Enric Mas y Marc Soler, la formación que gestiona Unzué renunciará a repetir la capitanía compartida por tres líderes en una misma prueba y repartirá a sus primeras espadas por el Tour, el Giro y la Vuelta. "Valverde y Enric liderarán estas carreras (Tour y Vuelta). Con Marc iremos al Giro. En vez de llevarlos juntos a los tres, Enric irá de la mano de Alejandro que le apadrinará. Lo de Soler lo hemos decidido en los últimos 15 días pensando en él", argumentó el mánager.

De este modo, Valverde será el guía de Mas en el Tour, con el que también compartirá la Vuelta. "Correré Tour y Vuelta con Valverde, me motiva mucho estar a su lado. El murciano nunca falla, siempre está ahí y seguro que aprenderé mucho. Ojalá hagamos un dúo bueno. Estoy motivadísimo", expuso Mas, al que no le agradaba la idea de que los tres líderes compitieran a la vez en el Tour. "La idea era ir con los tres al Tour, a Enric le costó un poco aceptar el órdago", determinó Unzué. Finalmente, Mas estará junto a Valverde en la Grande Boucle.

A sus 40 años, el murciano se mostró muy motivado ante un Tour, que fuera de fechas, puede deparar más de una sorpresa. "Estoy con mucha ilusión, como si tuviera 30 años. Va a ser un Tour muy diferente por todo, a ver si a río revuelto ganancia de pescadores". Para Marc Soler quedará el Giro, una carrera que en principio no contemplaba en sus planes, pero que afrontará con determinación. "Me hace ilusión ser el líder en Italia. Eusebio me propuso esta idea, me gustó y la tomé con ilusión".