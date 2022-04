El último baile de 'Coach K'

Cuando el pasado 5 de marzo, en un ambiente totalmente engalanado para rendir un majestuoso homenaje a su figura, no pudo celebrar con victoria su último partido en el Cameron Indoor Stadium, la que ha sido su casa desde 1980, era muy difícil de prever que Mike Krzyzewski, el entrenador más victorioso de la historia del baloncesto universitario, iba a tener la oportunidad de poner fin a su colosal carrera en los banquillos desde el territorio que conoce mejor que nadie: la Final Four de la NCAA.

Aquella noche, sus Duke Blue Devils cayeron ante su archienemigo, North Carolina, y a 'Coach' K no le dolieron prendas a la hora de coger el micrófono y decir ante los más de nueve mil incondicionales entregados a su causa, entre ellos casi cien de sus exjugadores, que la actuación de su equipo había sido "inaceptable". Acto seguido añadió: "Sin embargo, la temporada está siendo bastante aceptable". Un mes después, el calificativo del curso ha subido a magnífico porque Krzyzewski, a sus 75 años, se encuentra a un par de pasos de poner un final digno de Hollywood a su extraordinaria carrera. Dos partidos le separan del que podría ser su sexto título de la NCAA. Esta noche disputa en Nueva Orleans la semifinal nacional en un morboso duelo contra North Carolina –en la otra se miden Kansas y Villanova– y el lunes podría decir adiós a los banquillos desde lo más alto.

Hablar de 'Coach K' (13-II-1947, Chicago), que anunció en junio que esta iba a ser su última temporada en activo, es hacerlo de unpero su legado trasciende mucho más allá.–sirvió en el ejército hasta 1974, cuando fue dado de baja del servicio activo con el rango de capitán– y ser un curso su ayudante en Indiana, Krzyzewski regresó en 1975 a West Point para hacerse cargo de su equipo de baloncesto.

Un buen lustro al mando de la academia militar le sirvió para recalar en 1980 en Duke y desde entonces no se ha movido del banquillo de los Blue Devils –en los tres últimos cursos ha tenido a sus órdenes a su propio nieto, Michael Savarino–, aunque en estos más de cuarenta años no le han faltado propuestas, y muy bien pagadas además, procedentes de la NBA, siendo una de ellas la que le llegó en 2004 de Los Angeles Lakers para sustituir a Phil Jackson. En todo este tiempo se ha convertido en el entrenador de la NCAA con más victorias (1.202, ningún otro técnico de la Division I ha llegado a mil) y la pasada semana se ganó su 13º viaje a una Final Four, rompiendo su empate en la cúspide con John Wooden. Precisamente es el que fuera mítico técnico de UCLA el único que supera, con diez, sus cinco títulos nacionales con Duke, conquistados en 1991, 1992, 2001, 2010 y 2015.