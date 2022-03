Goles, triples, igualdad

El público de Maloste no era el habitual, no había tensión ni nervios. Las camisetas granates del Lointek Gernika y las rojiblancas del Athletic se mezclaban en la grada mientras niños y niñas se divertían con las referentes del deporte femenino, y del deporte sin género, de Bizkaia. Porque ayer no se trataba de competir, de ganar o perder. Se trataba de concienciar, de educar, de abrir los ojos a una realidad normalmente oculta entre la cómoda rutina.

Tenía que haber sido la semana pasada con motivo del 8M y los compromisos de las dos partes lo impidieron. Pero había que hacerlo. Primero, porque el encuentro entre las chicas del Lointek Gernika y las del Athletic tenía un sentido reivindicativo y también porque era el primero de los actos del 25 aniversario del club gernikarra. Por un día, tocaba quitar la cabeza de las exigencias competitivas y disfrutar de un rato distendido, de un ambiente divertido, en el que probar las habilidades en otro deporte, quien las tuviera.





LOS GOLES DE MARTA ALBERDI



Las jugadoras se mezclaron en dos equipos dirigidos por Mario López y Iraia Iturregi, que dejaron hacer a sus pupilas, aunque en el fondo su deseo era que nadie se lesionara. Primero, se jugaron dos tiempos de diez minutos de fútbol sala en los que destacó Marta Alberdi. La gernikarra exhibió sus dotes de killer del área con un par de goles, uno de ellos con un cabezazo en el segundo palo, que demostraron que ha echado horas en el patio de la ikastola con un balón en los pies. También sorprendió el buen toque de Angie Bjorklund, a la que el soccer le debería quedar lejano, y de Roselis Silva, digna representante de la Vinotinto.

Ganó el Iraia Taldea por 2-1 y luego esperaba la revancha a meter canastas. Entre medias, hubo una bonita exhibición de Arymux, un grupo que combina la danza y el lenguaje de signos, a la que se sumaron al final Alberdi y Eunate. Con el balón en las manos, las especialistas trataron de involucrar a las futbolistas, algunas de las cuales se quedaban pequeñas, aunque Ogiza y Valdezate tienen una planta que no se desentona en la cancha. Aunque la técnica del tiro era mejorable, Oihane y Moraza anotaron sendos triples, celebrados con gran algarabía. El triunfo, esta vez, fue para el Mario Taldea, también por la mínima, así que la tarde acabó en empate, como tenía que ser. Para la próxima, el reto es incorporar a las responsables de comunicación de ambos equipos, que en un tiempo no tan lejano, o sí, pisaban las canchas de baloncesto con notables fundamentos.

Gerardo Candina, presidente del Gernika KESB, ejerció de anfitrión e intercambió obsequios con Teresa Laespada, diputada foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, y Joseba Agirre responsable del Athletic femenino. Las jugadoras, incluso las que por precaución no participaron, posaron juntas en medio de una gran ovación y saludaron a una afición muy joven en la que quizás ayer prendió la mecha de los valores de res?peto, inclusión, diversidad e igualdad que deben acompañar su futuro. l