El Lointek Gernika toma vitaminas

Lointek Gernika84

Ensino Lugo75

LOINTEK GERNIKA BIZKAIA: Moore (31), Silva (4), Bjorklund (8), Higgs (10), Roundtree (11) -cinco inicial- Arrojo (4), Alberdi (0), Ginzo (0), Brcaninovic (4), Buch (12).

ENSINO LUGO: Lizarazu (8), Van den Adel (4), Aliaga (22), Oma (8), White (6) -cinco inicial- Prieto (7), Eraunzetamurgil (0), Orsili (3), Bahi (8), Da Silva (9).

Parciales: 21-14, 40-32 (descanso), 59-57 y 84-75.

Árbitros: Lizana, García y Fanés. Sin eliminadas.

El Lointek Gernika Bizkaia logró una victoria muy necesaria a estas alturas de la temporada, la primera de la segunda vuelta en Maloste, para seguir bien metido en la lucha por el play-off. El conjunto vizcaino contó con una Tinara Moore excelsa en el juego interior, con solo un fallo en catorce lanzamientos y 42 de valoración, y así pudo contar con el referente anotador que lleva echando en falta durante muchos partidos y que se hizo imprescindible ante la falta de acierto en el tiro exterior, solo 3 de 19 en triples.

El Ensino Lugo planteó un partido abierto, como se esperaba, y las gernikarras lo dominaron durante muchos minutos, pese a que sufrieron esas desconexiones últimamente habituales que les llevan a desperdiciar ventajas claras. Al menos, ayer lograron manejar con calma y acierto los minutos finales para sumar un triunfo que debe devolver al fin la confianza al grupo de Mario López.

El partido comenzó muy bien para el Lointek Gernika gracias al dominio de Moore y llegó al final del primer cuarto con siete puntos de ventaja. Pero las gallegas elevaron su intensidad defensiva y los fallos en los tiros y las pérdidas de balón, muchas de nuevo no forzadas, dejaron al equipo vizcaino más de cuatro minutos sin anotar y el Ensino lo aprovechó para ponerse por delante (26-30). Tocaba de nuevo elevar el nivel y el Lointek Gernika lo hizo con un parcial de 14-0 antes del descanso. Pero ya se sabe que los altibajos acompañan al conjunto foral y otro apagón ofensivo llevó a las lucenses, que contaban con una Aliaga muy atinada, hasta el 47-50.

Fue curioso que el Ensino Lugo, que se mantuvo por delante hasta el 60-61, perdiera tras anotar diez triples con muy buenos porcentajes, pero las gernikarras fueron inteligentes en ver las debilidades de su rival por dentro y jugaron con más agresividad que otros días para anotar o sacar al menos tiros libres y abrir la diferencia de esa manera.

Entre Roundtree y Moore construyeron un parcial de 8-0 para arrancar el último cuarto (68-61) y las dos estadounidenses lideraron el ataque de su equipo, ahora sí paciente y bien construido, en todo el tramo final en el que, además, el Lointek Gernika se hicieron fuertes en defensa para abrir una renta que le permitió llegar al final del encuentro sin los agobios de otros días. No fue un partido redondo, pero al menos devolvió al equipo a la senda del triunfo para afrontar el futuro inmediato con mejor cara.

a rachas

"Es una victoria importante. No hemos hecho un buen partido sobre todo en defensa, pero esperamos que esto nos sirva para coger confianza y hacer un juego más sólido y colectivo", apuntó un siempre exigente Mario López. "Hemos empezado bien, pero varias defensas han hecho que ellas se metieran. Luego, a tramos buenos y malos de tres minutos hemos ido engordando el marcador. No tenemos regularidad y a partir del descanso han puesto una macha más y nos hemos confundido. No hemos roto el partido dos veces, pero al final en otros dos minutos buenos hemos hecho un parcial de 8-0 para lograr la victoria, que era lo importante hoy, daba igual cómo. Pero en defensa tenemos que estar mejor para ser más competitivas", añadió el entrenador del Lointek Gernika Bizkaia.