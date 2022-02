Al Lointek Gernika se le escapa la cuarta plaza

CADI LA SEU: Raventós (2), Brotons (0), Pivec (4), Etxarri (26), Strautmane (2) -cinco inicial- Lukacovicova (4), Peña (17), Pujol (2), Soler (2), Tunstull (4).

LOINTEK GERNIKA BIZKAIA: Moore (7), Silva (2), Arrojo (10), Bjorklund (9), Brcaninovic (6) -cinco inicial- Alberdi (0), Ginzo (4), Higgs (16), Roundtree (0), Buch (4).

Parciales: 18-19, 34-32 (desanso), 46-39 y 63-58.

Árbitros: De Lucas, Franquesa y Areste. Sin eliminadas.

El Lointek Gernika Bizkaia no será cabeza de serie en la Copa después de caer en el partido aplazado ante el Cadi La Seu que cerraba con bastante retraso la primera vuelta. El equipo catalán se queda con esa plaza de privilegio para la cita de Valencia porque en un duelo lleno de errores y de imprecisiones cometió menos y, sobre todo, contó con un imparable Irati Etxarri, para la que la defensa gernikarra no encontró antídoto. La jugadora navarra acabó con 26 puntos y 10 rebotes y desequilibró con su intensidad un duelo en el que quizás las vizcainas fueron demasiado blandas ante ella.

El conjunto de Mario López, con los roles recolocados por la baja de Itzi Ariztimuño, empezó bien con una Belén Arrojo muy activa, pero el 6-13 no tuvo continuidad. Etxarri anotó los diez primeros puntos de su equipo, aunque fueron tres aciertos consecutivos de Laura Peña desde los 6,75 metros los que dieron las primeras ventajas a las locales que solo encontraban acierto en dos jugadoras y aún así llenaron de dudas a su rival. Dos triples seguidos de Angie Bjorklund devolvieron el mando al Lointek Gernika, que mandaba por 25-31 pese a que las pérdidas de balón, trece al descanso, lastraban su ataque un día más. El Cadi La Seu lo aprovechó para llegar al descanso con una mínima ventaja y 30 puntos entre Etxarri y Peña.

Las gernikarras no solucionaron sus problemas en la segunda mitad. La defensa de las catalanas negaba la circulación, pero al ataque visitante le faltaba verticalidad y claridad de ideas para encontrar el aro. Seis minutos estuvo sin anotar el Lointek Gernika hasta que un triple de Bjorklund rompió la sequía. Las catalanas no se escaparon porque tampoco estaban muy inspiradas, al margen de Etxarri, que de vez en cuando aparecía para sumar algo. Esa ventaja de siete puntos fue una montaña para el equipo vizcaino al que no pudo rescatar la irrupción de Lashann Higgs, que con once puntos en seis minutos puso al Lointek Gernika en 56-54 a 4.14 del final.

Pero de nuevo apareció Irati Etxarri, la pesadilla navarra, para anotar un triple después de una jugada embarullada de su equipo ante a buena defensa de las de Mario López, que no supieron controlar el rebote y dejaron un par de balones sueltos que les condenaron. En el tramo final, de nuevo los errores, con bandejas falladas y balones perdidos, condenaron a la derrota al Lointek Gernika, que tampoco logró aprovechar los fallos de un rival que jugó con más decisión e intensidad en muchas fases del partido y eso marcó la diferencia.

"No hemos jugado el partido como requería una final. Hemos tenido muchos altibajos y ellas siempre han estado un punto por encima en agresividad e intensidad. Hemos empezado bien, aunque se veía que ellas estaban más concentradas. Tras el descanso, el Cadi ha puesto una marcha más y a nosotras nos ha costado mucho anotar porque no teníamos circulación ni verticalidad. Todos los balones divididos eran para ellas y hemos cometido demasiados errores no forzados y no hemos tenido referencias ofensivas para anotar más allá de Higgs al final. En un partido igualado, tantos fallos te acaban penalizando", resumió Mario López.