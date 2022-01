El reto de Aitana Vergara de quitar el freno de mano en el Ausarta Barakaldo

las lesiones no terminan cuando se recibe el alta y más en el caso de las que son más graves y llevan más tiempo de recuperación. Una vez en la cancha llega el momento de reencontrarse tanto física como mentalmente. De quitar esos miedos y volver a sentirse como antes de la lesión. Es un camino que conoce a la perfección Aitana Vergara (Bilbao, 2001). La jugadora bilbaina se rompió una rodilla y un mes después de regresar sufrió una rotura en la otra rodilla. Dos años sin jugar. Dos años de rehabilitación. Pero ese esfuerzo tuvo su recompensa y ahora está disfrutando de nuevo del baloncesto en el Ausarta Barakaldo. Con cada vez más protagonismo, su rol es importante en uno de los equipos revelación de esta temporada y espera seguir dando pasos hacia delante para dejar atrás las lesiones definitivamente y ayudar a su equipo en esta ilusionante temporada. El reto más cercano asoma mañana sábado a las 20.00 horas en la pista del Vega Lagunera de Tenerife.

Las lesiones de Vergara llegaron antes de dar el paso a senior. Antes de iniciar este calvario estaba en un momento dulce. Convocada con la selección estatal de su categoría y entrenando con el primer equipo del Lointek Gernika. Sin embargo, la mala suerte se cruzó en su camino y tuvo que volver a empezar de cero. "Después de las lesiones era una jugadora nueva, tenia que reinventarme y volver a aprender todo de nuevo. Creo que vamos por buen camino para recuperar mi estado anterior y estoy contenta con la confianza que me están dando", comenta la bilbaina. Ese esfuerzo está viendo su recompensa esta misma temporada. Su importancia en el equipo es alta y promedia casi 26 minutos de media, llegando a jugar el partido completo la semana pasada.

Aunque llegar a este punto no ha sido sencillo. El trabajo de recuperación no ha sido solo físico, la cabeza también es una parte importante y la propia Vergara reconoce que está todavía en proceso de recuperar toda la confianza que tenía antes: "En sí las rodillas están bien, pero lo que me ha pasado más factura estos dos años jugando ha sido un poco la cabeza, estaba con el freno de mano echado. No estaba con la confianza de ir agresiva al aro y jugaba controlándome. Ahora me siento con más confianza, estoy quitando el miedo y se está notando". Ese era uno de los objetivos que tenía en su hoja de ruta la bilbaina, volver a recuperar esas sensaciones que parecían tan lejanas y que ahora vuelven a aparecer cuando está en la cancha. "Era una apuesta sin saber si volvería al nivel que me encontraba antes de las lesiones y creo que estoy en camino. Eso significa mucho después del esfuerzo que ha supuesto. Saber que todo este trabajo está dando sus frutos, está muy bien", añade.

Las cosas están saliendo bien para Vergara y no solo en el aspecto individual llegan los buenos resultados. En lo colectivo, el Ausarta Barakaldo está firmando una temporada de mucho mérito, colocado en la quinta posición de la Liga Femenina-2 y con la salvación, el primer objetivo del curso, más que encaminada. "Las expectativas de la temporada eran menores, pero siempre decíamos que no nos poníamos límites. Hemos ido trabajando día a día, con partidos que podían salir cara o cruz y estamos contentas con el balance", apunta. El siguiente reto es pelear por el play-off, un objetivo muy complicado vista la clasificación, pero las de Ezkerraldea pelearán cada partido por acercarse a él.

Mientras trata de cumplir ese reto colectivo, Vergara al mismo tiempo busca "seguir creciendo como jugadora y quitar definitivamente el freno de mano", reconoce. En su futuro, el Lointek Gernika, club del que está cedida, sigue siendo una posibilidad, pero la bilbaina apuesta por mirar al presente y no quiere pensar demasiado en esa opción: "De momento estoy muy contenta con esta oportunidad. Si algún día surge bienvenido será, pero con los pies en la tierra y sabiendo que llegar a una primera categoría es muy difícil". Un pensamiento centrado en el ahora y en seguir disfrutando del baloncesto sin mirar más allá.

