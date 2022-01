Un derbi especial para Laura Cornelius

LA casualidad quiso que Laura Cornelius (Groningen, 1996) prolongara su estancia en tierras vascas una temporada más. Después de jugar un curso en el Lointek Gernika, el IDK Euskotren decidió contar con ella para cubrir el puesto de base y la jugadora de los Países Bajos encontró un lugar en el que podía sentirse importante en la cancha y fuera de ella disfrutar de una cultura vasca que ya le gustó cuando estuvo en la localidad gernikarra. Cornelius guarda buenos recuerdos de su experiencia en el club vizcaino, pero al mismo tiempo tampoco niega que el partido de hoy, a las 12.00 horas, en el Gasca será especial para ella. Será el reencuentro con su antiguo equipo y la motivación está por las nubes. "Estoy extramotivada", reconoce. La neerlandesa espera aportar su granito de arena para que el conjunto donostiarra, recién clasificado para la Copa, aspire a seguir haciendo grandes cosas este curso.

Los partidos entre el IDK Euskotren y el Lointek Gernika se viven bajo el paraguas de los derbis vascos. Partidos especiales en los que las sorpresas suelen ser más habituales de lo normal y la clasificación queda en un segundo plano. Algo que ya conoce a la perfección Cornelius pese a llevar solo dos años en Euskadi: "Estamos con muchas ganas de jugar contra el Gernika. Es un derbi vasco, que siempre es especial. Tenemos una buena oportunidad y estamos entusiasmadas". Aun así, este partido será diferente a los anteriores precedentes. El Lointek Gernika lleva mucho tiempo sin competir debido a los aplazamientos derivados por la incidencia del covid en la Liga Femenina. "Es difícil decir si esto nos favorece o no. Tenemos algo más de ritmo, pero el Gernika es un muy buen equipo y tiene grandes jugadoras. Además, sé que después de tanto tiempo sin jugar, están con muchas ganas y tenemos que tener cuidado", analiza la neerlandesa.

Cornelius conoce muy bien al Lointek Gernika tras su paso la temporada pasada por el equipo y conoce a bastantes jugadoras. Fue un año extraño, marcado por el covid, pero la ahora base del IDK Euskotren se queda con las cosas buenas vividas. "Mis recuerdos de Gernika son buenos. Tienen una gran afición y van siempre a los partidos, aunque el año pasado no pude disfrutar de ello por el covid. Es una ciudad pequeña, la gente es agradable y se preocupaba por nosotras", cuenta. Fue una temporada con sensaciones contrapuestas y a la hora de mirar a lo deportivo, la directora de juego de Groningen se queda con la experiencia en la Eurocup: "El nivel era muy alto y la competición fue buena. Tuvimos la situación con el covid, que nos contagiamos todo el equipo antes de un partido importante. Pero en general, la experiencia fue muy buena. Jugamos contra grandes equipos y para mí como base fue una gran experiencia jugar a ese nivel. Me gustaría volver a hacerlo algún día".

"Me gusta Euskadi y su gente"

En verano, los caminos del Lointek Gernika y de Cornelius se separaron. Sin embargo, la casualidad quiso que la neerlandesa no se fuera demasiado lejos y se quedara en tierras vascas. Fue una decisión deportiva, una situación que se dio "por casualidad", pero que para nada disgusta a su protagonista. "Estoy muy contenta. Vivo en el centro a cinco minutos de La Concha, la localización es perfecta. Además me gusta Euskadi y su gente. Me encanta la naturaleza y es muy verde en comparación con el resto de España y luego la comida es increíble", comenta, aunque reconoce que hay una pequeña pega en Donosti ya que "es una ciudad un poco cara, pero por lo demás está muy bien".

En lo deportivo las cosas también están funcionando. El IDK Euskotren consiguió el pase para la Copa y aspiran a mantener el nivel en la segunda vuelta para luchar por entrar en el 'play-off'. "Tenemos muy buena química en el equipo y estoy contenta con mi rol. No podría tener una oportunidad mejor que esta", afirma. Un buen escenario para que Cornelius disfrute del baloncesto y, otro año más, en tierras vascas.

