Un año histórico para el Bilbao BSR

El 2021 quedará en el recuerdo del Bidaideak Bilbao BSR. Ese proyecto que hace no tanto tiempo soñaba con estabilizarse en la División de Honor, no paró de crecer y el curso pasado al fin llegó a la cima. En la temporada más complicada, marcada por la pandemia del covid, el club vizcaino consiguió realizar la mejor temporada de su historia en la máxima categoría del baloncesto estatal y conquistó el título. Fue una sorpresa y al mismo tiempo la confirmación de un equipo que supo mezclar a la perfección a los jugadores de la casa con las incorporaciones llegadas de fuera. Uno de esos canteranos y ejemplo perfecto del Bidaideak Bilbao BSR es su capitán, Asier García. El internacional con el combinado estatal regresó a casa hace años para devolver parte de lo que le había dado el club en sus inicios, pero ni en el mejor de sus sueños hubiera imaginado una colección de títulos como los logrados en esta etapa.

A la hora de echar un vistazo a lo vivido este año, los recuerdos de García se entremezclan. La máxima alegría a nivel de clubes y la reciente decepción con la selección estatal. "Si pienso en los primeros seis meses fue un año espectacular, porque conseguir la División de Honor fue algo casi irrepetible y un sueño hecho realidad. Pero si hago caso a la memoria más cercana, como a los Juegos de Tokio y al Europeo, es un poco más complicado asimilar los resultados que hemos tenido con la selección", apunta el capitán del Bidaideak Bilbao BSR. Sensaciones producidas por el deporte, donde el pasado queda siempre en un segundo plano y el presente gana importancia. "Lo bueno y lo malo del deporte es que cuando pierdes puedes levantarte rápidamente, pero cuando ganas se te queda muy lejano lo conseguido. Hay que ponerlo todo en perspectiva y para mí, dentro de un año o dos, el 2021 será inolvidable", añade.

Verse levantando la copa de la División de Honor con el equipo de casa era una imagen que no pasaba por la cabeza de García hace no tanto tiempo. El ahora capitán del conjunto vizcaino regresó con la meta de ayudar a crecer al Bidaideak Bilbao BSR, lo que no esperaba era llegar tan alto. "Si soy sincero cuando volví al club mi objetivo no era conseguir lo que hemos conseguido. Era ayudar al equipo a asentarse en División de Honor y al final con el trabajo de todo el club, de los patrocinadores, de la directiva, de los entrenadores, de los jugadores que hemos estado... hemos conseguido un crecimiento pausado pero sin detenernos y lograr cosas que parecían imposibles", declara. En el palmarés del Bidaideak Bilbao BSR no solo está la ultima División de Honor, también aparece la Euroliga 1 de 2019 y varias finales de diferentes competiciones.

retos del futuro



Pero ahora es turno de mirar al futuro, el nuevo año trae consigo nuevos retos y el Bidaideak Bilbao BSR aspira a mantenerse en la lucha pese a las complicaciones sufridas. "Sabíamos que iba a ser un año muy complicado porque al haber logrado la liga muchas miradas están puestas en nosotros y luego hemos tenido bajas significativas", reconoce el capitán del club vizcaino. Sin embargo, los bilbainos no son de tirar la toalla a las primeras de cambio y han sabido reinventarse gracias a la estructura sólida que tienen. Los dirigidos por Adrián Yáñez ocupan el octavo puesto, pero ya se han enfrentado a los cuatro clubes más fuertes de la División de Honor y salvo sorpresa deberían reengancharse rápido arriba. Aunque los objetivos de los jugadores del Bidaideak Bilbao BSR no están solo en la competición doméstica. Competir en la Copa y, sobre todo, luchar por la Euroliga que tendrá lugar en Bilbao son dos de sus grandes retos. "Me gustaría volver a ver el ambiente que vivimos en 2018 otra vez en Txurdinaga y si esta vez se queda el título en casa muchísimo mejor", concluye García.

repaso al 2021

División de Honor. El Bidaideak Bilbao BSR sorprendió a todos los favoritos al conquistar su primer título de la División de Honor, además lo logró con cierta holgura.

Copa. El conjunto vizcaino estuvo cerca de lograr el doblete, pero cayó en la final de Copa ante el Amiab Albacete.

Europa. La situación sanitaria obligó a crear la Copa de Campeones con los ocho mejores equipos de Europa. El Bidaideak Bilbao BSR compitió ahí y finalizó en cuarto lugar, cayendo en las semifinales ante los Thuringia Bulls y en la final de consolación ante el Ilunion.