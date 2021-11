Una victoria del Lointek Gernika para avanzar

Lointek Gernika 72

Baxi Ferrol 50

LOINTEK GERNIKA BIZKAIA: Moore (13), Bjorklund (17), Roundtree (6), Ariztimuño (0), Buch (0) -cinco inicial- Higgs (6), Silva (0), Arrojo (9), Alberdi (2), Ginzo (5), Brcaninovic (14).

BAXI FERROL: Koenen (20), Ivanovic (0), Grande (7), Allen (5), Swart (5) -cinco inicial- Villegas (0), Garí (0), Wadoux (0), Cabrera (0), Leaupepe (7), Rodríguez (6).

Parciales: 11-14, 33-19 (descanso), 55-35 y 72-50.

Árbitros: Zafra, Caamaño y Benavente. Sin eliminadas.

El Lointek Gernika Bizkaia necesitó diez minutos para reactivarse tras el parón de la Liga Femenina y lograr después una victoria amplia ante el Baxi Ferrol que le mantiene invicto en Maloste, iguala su balance de victorias y derrotas y le coloca en buena posición para atacar los puestos que conducen a la Copa. El primer cuarto fue un horror, una sucesión de errores por parte de los dos equipos, que tardaron tres minutos en estrenar el marcador e intercambiaron fallos en los lanzamientos y pérdidas de balón. Ni siquiera hubo faltas, una por cada bando, en una tónica de guante blanco que se prolongó durante los 40 minutos -18 faltas entre los dos- y que benefició a las locales.



La bahameña Lashann Higgs ya había aparecido en cancha un minuto, pero fue guardada para que el equipo recuperara el tono. Así fue porque al arrancar el segundo cuarto, tras un escaso 11-15 en el marcador, las jugadoras de Mario López elevaron la intensidad, empezaron a jugar con más criterio y mordiente en ataque y lograron un parcial de 22-2 gracias también a que su defensa de cambios continuos anuló a las ferrolanas, que se pasaban el balón sin encontrar tiros claros. Con Mima Ivanovic, ex del Lointek Gernika, desaparecida, solo la estadounidense Taylor Koenen encontró aro mientras que el Lointek Gernika logró habilitar los tiros de Angie Bjorklund, que había sido duda, y Melisa Brcaninovic para romper el partido.

El Ferrol necesitaba poner mucho más y fue una zona la que frenó el ritmo de las gernikarras cuyo entrenador paró el partido cuando un triple de Koenen puso el 40-30 tras un parcial de 0-7. El tiempo muerto aclaró las ideas, las jugadoras ocuparon mejor los espacios para distribuir el balón y de nuevo Bracaninovic y Bjorklund, que hallaron tiros liberados con demasiada permisividad de la defensa gallega, alimentaron otro parcial de 11-2 que puso la ventaja local por encima de los 20 puntos y dejó el choque sentenciado ya que el Baxi Ferrol era incapaz de producir en ataque con cierta continuidad.

El último cuarto fue utilizado por los entrenadores para repartir minutos y esfuerzos porque el fin de semana hay que jugar otra vez. En el caso del Lointek Gernika, aparecieron Marta Alberdi y de nuevo Higgs, que en los últimos cinco minutos demostró que puede anotar con facilidad, aunque todavía tiene que encajar en el funcionamiento colectivo del equipo, sobre todo en defensa. Era importante no descuidar la diferencia final pensando en el average para la Copa y el triple final de Brcaninovic sumó tres puntos a una cuenta que el conjunto vizcaino tiene en positivo dentro de un amplio pelotón con opciones de estar entre los ocho primeros al final de la primera vuelta.

las declaraciones

"ha habido buenos y malos momentos"

Mario López. "Lo más importante ha sido la victoria. El equipo ha salido muy parado, con muy poca actividad en los dos lados y muchos errores. A partir de mejorar la defensa, hemos encontrado las sensaciones para hacer un parcial de 22-5 y coger ventaja al descanso. En la segunda parte, ha habido buenos y malos momentos con demasiados errores no forzados. Tenemos que mejorar en comunicación y actividad en defensa y en ritmo en ataque, circular más rápido el balón. El domingo nos espera el Ensino que es un equipo muy agresivo y no podemos tener tantas dudas. Va a ser un partido que debemos ganar para ponernos en positivo. Hay que ir poco a poco con Higgs porque aún está lejos de ofrecer su mejor baloncesto ya que ha estado más a no fallar".