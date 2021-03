Naiara Díez, capitana del Lointek Gernika: "El viaje que empezó en Altsasu ha llegado a su fin"

Naiara Díez ha decidido poner fin a su carrera profesional sin esperar a que concluya la temporada. La pandemia ha alterado los tiempos que habrían sido lógicos, su último partido fue el 14 de febrero en Madrid ante el Estudiantes y la capitana del Lointek Gernika Bizkaia, a sus 34 años, comunicó el miércoles su retirada con una nota pública y sin poder despedirse en Maloste de la afición para la que ha sido un referente indiscutible y una jugadora que dejará huella después de ocho temporadas en el equipo gernikarra, la del ascenso y las siete en la Liga Femenina, en las que ha contribuido con hechos y palabras al crecimiento imparable del club.

"Querido baloncesto, mi viaje como jugadora a tu lado ha llegado a su fin. Quiero dar las gracias a todas y cada una de las personas que me he encontrado en el camino, por hacer que viviera cada momento de manera única y especial. Ha sido un camino que empezó en una localidad pequeña como es Altsasu, donde me enseñaron que a base de trabajo y sacrificio los sueños están más cerca de conseguirse. Tenían razón€", dice Díez en su carta, en la que al margen del Gernika, también da las gracias al Ardoi, al Basket Zaragoza y al Unión Navarra Basket, los otros clubes en los que ha militado, a su familia y a los aficionados, ya que después de ocho años asegura que se siente "una gernikarra más".

"Me llevo momentos inolvidables. He sido afortunada y me voy feliz porque he logrado lo que para mí es el trofeo más importante: las personas y amistades para toda la vida. Me bajo en esta parada, pero que nadie dude que seguiré el baloncesto de cerca, desde la grada, como una aficionada más. Ha sido un honor", añade Naiara Díez antes de expresar un último deseo, que comparte toda la marea granate: "Espero que pronto podamos disfrutar del baloncesto con la grada llena y poder despedirnos como se merece". También el club prepara para cuando vuelva la normalidad el acto de despedida que merece una jugadora que ha disputado 235 partidos con el Lointek Gernika y será difícil de reemplazar.