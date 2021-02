El Lointek Gernika, ante el Tenerife en la Copa

El Lointek Gernika Bizkaia se medirá por tercera vez esta temporada al La Laguna Tenerife en los cuartos de final de la Copa. El duelo se disputará el 5 de marzo a las 17.30 horas en la segunda jornada del torneo que acogerá la Fonteta de Valencia, esa sede que ha acudido al rescate del baloncesto de la pandemia y las burbujas. Por ese mismo lado del cuadro, se medirá el anfitrión Valencia Basket contra el IDK Euskotren, lo que abre las puertas a una semifinal entre equipos vascos. Por el otro lado, los cuartos de final serán Perfumerías Avenida-Ensino Lugo, igual que el año pasado, y Uni Girona-Estudiantes. Ya es seguro, por tanto, que la final de esta Copa de 2021 será inédita. La final de los últimos cuatro años entre el Avenida y el Girona no será posible y eso abre esperanzas en la otra parte del cuadro.





En ele,para asegurar la condición de cabeza de serie yen la burbuja de la Eurocup, también en Valencia, en un duelo cuyo resultado no tuvo trascendencia ya que el conjunto vizcaino ya había asegurado su clasificación para los octavos de final antes de los minutos finales. El La Laguna Tenerife acumula ahora mismo cuatro derrotas consecutivas en la Liga Femenina y tiene comprometida su presencia en el play-off, pero en un par de semanas las cosas pueden cambiar. El, en cambio,, pero en dos semanas las cosas pueden cambiar mucho, sobre todo porqueNo vale de nada pensar si nuestra parte del cuadro es más sencilla o no", adviertequien espera un partido duro "como todos los que se juegan en la Copa". "Conocemos de sobra al Tenerife, en el partido más reciente se llevaron ellas la victoria. Es un rival complicado, con jugadoras desequilibrantes como Atkinson y Taylor, de calidad como Fasoula y experiencia como Ocete, Herrera o Montenegro., apunta el técnico gernikarra. Itzi Ariztimuño también considera que "va a ser una Copa muy exigente". La base bilbaina piensa que el La Laguna Tenerife "es un equipo de gran nivel y vamos a tener que estar muy concentradas desde el minuto 0".Sorprende la trayectoria reciente del conjunto tinerfeño porque, como dice Mario López, ha realizado interesantes incorporaciones en este tramo de la temporada. Fasoula, Raksanyi y Abdi han añadido profundidad a la plantilla de, aunque parece que la mezcla no acaba de cuajar.Estamos contentos con el sorteo porque el Avenida o el Valencia habrían sido algo más inaccesibles", comenta el entrenador del Tenerife, que espera "cambiar la racha actual y llegar en dinámica positiva porque puede ser un partido muy bonito".En cuanto al conjunto gernikarra, García añade que es un equipo "asentado entre los mejores de la Liga Femenina, con jugadoras que están dando muy buen nivel como Nogaye Lo o Roso Buch, y otras contrastadas como Belén Arrojo o Nadia Colhado. Es una plantilla bastante compensada y competitiva".