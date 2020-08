"No debimos haber venido a este maldito sitio"

Los jugadores de la NBA han vuelto a alzar la voz desde la burbuja en la que se están disputando los play-offs y que no es impermeable a las reivindicaciones sociales en contra de la brutalidad policial contra los afroamericanos, que ahora ha tenido como víctima a Jacob Blake, un ciudadano de 29 años que fue tiroteado en Marosha, una localidad del estado de Wisconsin, y que ahora mismo está paralizado de cintura para abajo. "A la mierda con los play-offs", lanzó Donovan Mitchell, estrella de los Utah Jazz y uno de los más destacados jugadores de esta fase de la temporada.

Los lemas antirracistas rodean la cancha de juego de Florida y son bien visibles, los equipos siguen arrodillándose para escuchar el himno nacional, pero muchos jugadores sienten que esos alegatos y esos gestos no son suficientes para que las cosas cambien. Era un día especialmente sensible el de ayer ya que Kobe Bryant debía haber cumplido 42 años. Los Lakers le rindieron homenaje con una clara victoria ante los Blazers para poner el 3-1 en la eliminatoria y después LeBron James mostró su opinión, siempre tenida en cuenta en la NBA: "No puedo ni disfrutar de una victoria como esta, es triste. Tengo la mitad de mi cerebro puesta en los play-offs y la otra mitad en cómo demonio puedo ayudar a la gente afroamericana. Vivimos aterrorizados. Las armas de fuego son un gran problema en América. No sé cómo se puede arreglar eso, pero por lo que respecta a los afroamericanos... Ahora mismo nos estáis cazando".

Uno de los equipos más concernidos por este asunto son los Milwaukee Bucks, al fin y al cabo son la franquicia que representa en la NBA a Wisconsin. George Hill fue claro al asegurar que "no teníamos que haber venido a este maldito sitio". "Hemos quitado el foco de atención del lugar donde debería estar y desde aquí no podemos hacer nada", afirmó el base reserva de unos de los candidatos al anillo, muy disgustado por "ver lo que sigue pasando y que seguimos jugando nuestros partidos como si nada. Es una situación muy complicada, pero cuando esto acabe tenemos que hacer algo".