Dos ascensos a la ACB "sin comparación"

Bilbao – Javi Salgado reconoce que el ascenso del pasado curso fue "un broche final soñado" a su carrera profesional, unos días que vivió con enorme intensidad por lo que había en juego y por la intuición de que podían ser sus últimos como jugador. "Te concentras en lo que tienes que hacer, pero por supuesto que lo tienes en la cabeza. Al final sabía que me retiraba ese verano o me quedaba como mucho un año más. Si no hubiésemos ascendido, igual habría alargado mi carrera un curso más para volver a intentarlo", reconoce.

Además, el de Santutxu es de los pocos componentes del Bilbao Basket que puede presumir de haber sido parte activa en los dos ascensos a la ACB y, pese a suponer dos de sus mayores alegrías deportivas, asegura que "no se pueden comparar". "El de 2004 nos pilló muy rápido, con el club habiendo arrancado tres años antes en LEB 2. Desde la llegada de Txus Vidorreta, dimos pasos muy rápidos para un club con muy poca historia a sus espaldas. Este último no te voy a decir que era esperado, pero éramos un equipo candidato desde el primer minuto por nuestro pasado en ACB y nuestra estructura. Hubo que pelearlo pero fue diferente porque esta vez teníamos la presión desde el principio. Además, el formato era diferente, la fase final fue en Bilbao y se logró subir en casa cuando el anterior ocurrió en León€ A nivel personal, uno lo viví con 24 años y el otro con 38 para 39 y siendo mi último partido como profesional. Las emociones en un momento y en otro son diferentes porque el poso que tienes como jugador y persona también es distinto".