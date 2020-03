Cuatro días de emoción

Bilbao – Son las últimas horas antes de otra gran cita para el Lointek Gernika. La enésima de la temporada. Otra oportunidad para hacer disfrutar a sus aficionados en una competición llena de emoción, la Copa. Los días marcados en rojo en el calendario gernikarra empiezan a ser multitud, pero no por ello baja ni un ápice la ilusión. El conjunto vizcaino disputa la competición sin ninguna presión, con el encuentro de hoy ante el Araski (18.00 horas) como principal objetivo. No se puede pensar más allá. Es lo que tiene la Copa. Ese ganar o a casa, sin pensar en el mañana. Sin embargo, aunque los focos estén puestos en el derbi ante las gasteiztarras y no se quiera pensar más allá, la licencia para soñar está ahí. Son cuatro jornadas llenas de sentimiento y el Lointek Gernika tratará de sobrevivir hasta el final.

El encuentro entre el conjunto vizcaino y el Araski promete mucha intensidad. Los dos equipos apuestan por la velocidad en su juego. Las gernikarras son uno de los mejores ataques de la competición y tratarán de imponer un alto ritmo anotador para superar por agotamiento a las gasteiztarras. Sin embargo, el equipo alavés no acostumbra a acobardarse y a guardar fuerzas. Su seña de identidad es la defensa y presionar constantemente el balón durante los cuarenta minutos. Dos estilos diferentes, pero al mismo tiempo atractivos para el espectador y que prometen ser una batalla para lograr el pase a la siguiente ronda.

En su último enfrentamiento, las gernikarras vencieron cómodamente en Mendizorrotza (40-59). Pero el escenario copero y la situación actual de ambos equipos provoca que ese partido no sea comparable. Será un capítulo completamente diferente. El Araski llega en un buen momento. Quinto en la clasificación y con Shacobia Barbee cada vez más asentada en el equipo. Además, jugadoras como la muxikarra Izaskun García, María Asurmendi, Laura Quevedo o Tamara Seda son varios focos de peligro que tendrá que vigilar el conjunto vizcaino.

OTROS ENCUENTROS El vencedor del encuentro del derbi vasco se enfrentará mañana a las 13.00 horas al ganador del duelo entre el Perfumerías Avenida, gran favorito a hacerse con el título, y el Ensino de Lugo, que también se disputa hoy (20.30 horas). Por la otra parte del cuadro los partidos serán: Girona contra Cadi La Seu y La Laguna de Tenerife contra Valencia, ambos encuentros tendrán lugar mañana.