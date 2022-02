El deporte, también en alerta por la guerra entre Rusia y Ucrania

La invasión militar rusa en Ucrania también tiene repercusión en el mundo del deporte. Empezando por el fútbol. La liga ucraniana, como era de esperar, detuvo la competición ayer automáticamente. Con los tanques y el fuego aéreo cayendo en las principales ciudades del país, no es momento de que el balón ruede. El paso dado por Vladimir Putin ha puesto en el centro de todas las críticas a Rusia, que hoy mismo podría perder la próxima final de la Champions League. A priori, San Petersburgo es la ciudad elegida para acoger el partido decisivo del torneo de clubes más importante del viejo continente. El Comité Ejecutivo de la UEFA se reúne con carácter de urgencia y todo indica que la cita del 28 de mayo cambiará de escenario.

Desde hace días han comenzado a salir nombres de posibles alternativas al estadio de San Petersburgo para la próxima final de la Champions y medios ingleses han apuntado al estadio londinense de Wembley. También el Allianz Arena de Múnich tiene papeletas para albergar la final. Está por ver qué decide la UEFA con los partidos que se tengan que jugar en Rusia y Ucrania.

La que dudó en seguir con su calendario previsto fue la Euroliga de baloncesto. A primera hora de la mañana advirtió de que mientras no peligre la integridad de los equipos participantes o que se produzcan "decisiones gubernamentales que impidan la celebración de algún partido en circunstancias normales", la competición continuará. Pero se encontró con la oposición de algunos equipos, como el Barcelona, que hoy tenía previsto jugar en San Petersburgo, y el domingo, en Moscú. El conjunto culé se negó a viajar. Y ya por la tarde, los organizadores anunciaron la suspensión de los tres partidos de la vigésimo séptima jornada con participación de equipos rusos (Bayern Múnich-CSKA Moscú, Bitci Baskonia-Unics Kazan y Zenit San Petersburgo-Barça).

El deporte del motor también se posicionó sobre la invasión rusa, que podría trastocar el calendario de la Fórmula 1, con la cita de Sochi en el disparadero. Los responsables de las escuderías del gran circo se reunieron tras la segunda jornada de entrenamientos en el circuito de Montmeló, para hablar sobre cómo afecta el conflicto a la celebración del Gran Premio de Rusia previsto para finales de septiembre. Sebastian Vettel, cuestionado por los periodistas sobre su posición, fue tajante. "Después de las noticias de esta mañana me desperté conmocionado. Creo que es horrible ver lo que está pasando. Si miras el calendario, tenemos una carrera programada en Rusia. En mi opinión, creo que no debo ir; no iré al Gran Premio de Rusia. Creo que está mal correr en ese país", denunció el piloto de Aston Martin.

Otras caras conocidas del deporte no dudaron en posicionarse en las redes sociales. Uno de los más beligerantes fue Oleksandr Zinchenko, capitán de la selección ucraniana de fútbol y jugador del Manchester City, que deseó al presidente ruso "la más dolorosa de las muertes". Además, el futbolista también publicó otro mensaje en el que dijo: "Rusos, ¿está bien despertarse en la Alemania fascista? Todo ruso que no exprese su opinión sobre este tema será considerado un enemigo para siempre".

En el plano estrictamente institucional, las federaciones de Polonia, Suecia y República Checa pidieron en una carta conjunta dirigida a la FIFA no jugar en territorio de la Federación Rusa los partidos de las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 previstos para los próximos 24 y 29 de marzo. Los firmantes de la carta dirigida a la secretaria general del máximo órgano mundial del fútbol, la senegalesa Fatma Samoura, aseguran que no consideran viajar a Rusia para esos encuentros, ya que "la escalada militar que estamos observando conlleva serias consecuencias y una seguridad considerablemente menor" para sus selecciones y delegaciones oficiales.

La guerra en Ucrania también ha afectado al encuentro internacional de boxeo y kick boxing que iba a enfrentar el próximo 26 de marzo a la Euskal Selekzioa con púgiles ucranianos en el Bilbao Arena. Los organizadores buscan a contrarreloj otro rival para el combinado vasco.