Zverev, expulsado de Acapulco tras liarse a raquetazos contra la silla del árbitro

El alemán Alexander Zverev, segundo cabeza de serie, ha sido descalificado del torneo de Acapulco tras haber golpeado en varias ocasiones la silla del juez del partido de dobles que acababa de perder.





Alexander Zverev has been THROWN OUT of the Mexican Open for attacking the umpire's chair at the end of his doubles match ?????? pic.twitter.com/CWhQ1r6kwj