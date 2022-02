Hodei Ezpeleta y Karmele Gisasola, los más destacados del deporte rural

EL año 2021 fue un año de crecimiento para los herri kirolak y en ese desarrollo hubo dos nombres que sobresalieron más que los demás: Hodei Ezpeleta y Karmele Gisasola. El primero se llevó con absoluta autoridad el Campeonato de Euskal Herria de aizkolaris organizado por la Federación vasca; mientras que la segunda se caló la txapela del estreno de la categoría femenina en el Sherpa.ai Aizkolari Txapelketa Nagusia. Era la primera vez que este campeonato se abría a las mujeres y la mallabiarra no se lo quiso perder. Sin embargo, estos no son los únicos triunfos que cosecharon Ezpeleta y Gisasola en 2021. Sino que el año pasado fue un éxito rotundo para sus carreras deportivas y, por ello, DEIA quiere reconocer sus victorias con el premio Herri Kirolak, galardón que podrán recoger el próximo jueves (19.00 horas) en el museo Guggenheim.

A Ezpeleta (Eibar, 1999) se le conoce como Bihurri cuando tiene un hacha en la mano. Un apodo que el pasado noviembre fue jaleado en el frontón Beotibar de Tolosa tras convertirse en el nuevo campeón de Primera. Con licencia vizcaina, el guipuzcoano logró una cómoda victoria sobre el resto de competidores. De hecho, terminó su trabajo 1:37 minutos por delante del siguiente clasificado, el zumarragarra Xabier Zaldua. "Tenía una táctica pensada que era forzarme menos muscularmente y aguantar más físicamente y funcionó. Parece fácil por la ventaja que saqué, pero sufrí bastante para ganar", dice el propio aizkolari. Así, Ezpeleta se coronó con tan solo 22 años. Antes, ya había ganado la final del Aizkolari de oro y cerró el año llevándose en nochevieja el título de la Urrezko Kopa: "Ha sido un año bastante bueno para mí, sobre todo la segunda mitad. Cuando gané el primer campeonato ya me lo empecé a creer un poco más, me dediqué más mentalmente al deporte y me han salido bien las cosas". Sin embargo, a pesar de su juventud, no sorprende su éxito. Porque le viene de familia. Lleva el hacha en la sangre puesto que es hijo del también aizkolari Ernesto Ezpeleta, por lo que lleva toda la vida en las plazas. Con todo, el eibartarra sabe que aún le queda camino por recorrer para sentarse en la mesa de los más grandes: "Todavía hay bastantes mejores que yo, como Iker Vicente y Aitzol Atutxa, que son los más conocidos. Son mejores que yo, están un peldaño por encima de mí".





La mallabiarra Karmele Gisasola. Foto: Cedida a DEIA

Gisasola (Mallabia, 1994) también creció respirando reporte rural. Se le bautizó como Zelai III, siendo su aita Jose Antonio Gisasola el primero de la saga. Sin embargo, a diferencia de Ezpeleta, la vizcaina no se descanta por ninguna modalidad de herri kirolak. Prueba todas, se exige en todas y suele ser la mejor en la mayoría. Es una auténtica pentatleta. Así pues, aunque se llevó la primera edición femenina del Sherpa.ai Aizkolari Txapelketa Nagusia, los logros de Gisasola en 2021 son encomiablemente diversos: el pentatlón disputado en Azpeitia, los campeonatos de Euskadi y de Bizkaia de harrijasotzailes celebrado en Mungia, el de Euskadi de levantamiento de yunque... "Ha sido un año caótico pero muy bueno. Es un año que no me esperaba y que no me hubiera imaginado jamás. Estoy muy sorprendida porque no me lo puedo creer", dijo Gisasola. De esta manera, la mallabiarra no se pone límites y ya está pensando en una nueva temporada en la que las mujeres vuelvan a tirar la puerta del deporte rural.

karmele gisasola

Nombre. Karmele Gisasola, 'Zelai III'.

Nacimiento. 28 de febrero de 1994, en Mallabia.

Premio Herri Kirolak. Recibe el galardón tras llevarse el Sherpa.ai Aizkolari Txapelketa Nagusia, el pentaltón en Azpeitia, y los Campeonato de Euskadi de harrijasotzailes y de levantamiento de yunque, entre otros.

hodei ezpeleta

Nombre. Hodei Ezpeleta, 'Bihurri'.

Nacimiento. 8 de septiembre de 1999, en Eibar.

Premio Herri Kirolak. Fue campeón de Euskadi de aizkolaris, se llevó la final del Aizkolari de Oro y la Urrezko Kopa.