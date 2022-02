David Martín y Brad Linklater: "Vamos a luchar para que el Getxo Rugby regrese a División de Honor"

Los técnicos David Martín y Brad Linklater analizan la segunda fase en la que se enfrentarán a los ocho mejores equipos de la categoría

El Getxo Rugby comienza mañana (13.00 horas/Fadura) ante el Sant Cugat la fase por el ascenso a División de Honor. Una ronda en la que los nueve mejores equipos de la categoría de plata pugnarán a una sola vuelta por las cuatro plazas del play-off. De esta forma, con el objetivo de la temporada ya cumplido, los entrenados por David Martín y Brad Linklater son ambiciosos; aunque los dos técnicos prefieren ser cautos e ir jornada a jornada. Es decir, ahora solo piensan en la primera de las ocho que disputarán en el grupo Élite. La de mañana.

¿Clasificarse para la fase de ascenso con un partido de margen es cumplir el objetivo a lo grande?

—David Martín: Sí, la verdad es que sí. Nuestro objetivo era estar en la ronda de los de arriba, en el grupo Élite que lo llaman y partir de ahora ir partido a partido.

El grupo Élite era el propósito de la primera fase, pero viendo lo duro que fue su grupo, ¿esperaban estar entre los mejores?

—Brad Linklater: Sí. Nuestro grupo era duro pero somos un equipo que ha estado siempre entre Primera y Segunda división, así que teníamos claro que teníamos que meternos en ese grupo. También sabíamos que iba a ser complicado porque el grupo A tenía cuatro o cinco equipos que lo podían conseguir y solo había tres plazas, pero estamos contentos porque ya lo hemos logrado.

El último partido de la pasada fase, ante el Ourense, se canceló por covid-19. Ustedes ya estaban clasificados pero ¿cómo les sentó que finalmente no se jugara?

—D. M.: Nos fastidió un poco porque nuestra idea era haber rotado y haber dado minutos a jugadores que no estaban siendo habituales para probarles. Por eso nos dejó mal sabor de boca, pero es algo que no podemos manejar y a lo que nos tenemos que adaptar.

Y una vez cumplido el objetivo de estar en el grupo élite... ¿ahora van a por el ascenso?

—D. M.: Partido a partido.

—B. L.: Es difícil saber a dónde podemos llegar porque hay equipos de este grupo de los que no tenemos apenas referencias porque, obviamente, aún no hemos jugado contra ellos. Entonces por ahora estamos un poco expectantes. Por eso vamos a ir partido a partido, como dice David. Ver cómo se están adaptando los demás equipos a sus respectivos partidos y no llevar la vista demasiado lejos. Queremos centrarnos solo en el partido del siguiente fin de semana.

¿Que el Getxo sea el único equipo vasco que se haya clasificado para la fase de ascenso dice mucho del Getxo o poco del rugby vasco?

—D. M.: Bueno, es que ya hay dos equipos vascos -Gernika Rugby y Ampo Ordizia- en División de Honor entonces no es que diga poco de él, es que los demás equipos también compiten y hay años mejores y peores. Con todo, nosotros trabajamos para llegar lo más arriba posible y estar donde el Getxo se merece. Pero es que es muy complicado estar arriba.

¿Entonces la salud del oval en Euskadi es buena?

—D. M.: Es que todos trabajan para mejorar, entonces es muy complicado ascender. Creo que la salud del rugby vasco es buena porque siempre ha tenido a dos equipos en División de Honor. A veces incluso tres. Esta temporada son solo dos, pero vamos a luchar para regresar ahí.

Volviendo al grupo Élite... ¿Quiénes son los favoritos para las cuatro plazas de 'play-off'?

—D. M.: Yo ahí no me metería porque aún es muy pronto para decir quiénes son los favoritos a subir cuando, por ejemplo, los del grupo A no nos hemos enfrentado a nadie del grupo B o C. No sabemos el nivel que tienen respecto a nosotros y por eso es tirar una moneda al aire. Es pronto para hacer ese tipo de valoraciones.

—B. L.: Creo que van a ser muy importantes los partidos que cada equipo juegue en casa. Ahora nos tocará hacer viajes bastante largos y eso es complicado de gestionar para los equipos. Entonces, aquellos que consigan convertir en victorias los partidos en casa serán los que hagan el mejor papel.

Así que empezar la fase en Fadura es muy importante.

—B. L.: Sí. Estamos contentos por cómo ha ido el sorteo del calendario porque tenemos el primer partido en Fadura. Llevamos bastantes semanas sin jugar y sin rugby y tenemos ganas de meternos en el lío.

—D. M.: Es muy importante lo del primer partido en casa porque eso hace que estemos pensando ya en jugar el domingo. Pensando en rugby. Si nos hubiera tocado viajar sería mucho más estrés, estar pensando más en cosas relacionadas con el viaje que con el rugby.

¿Cómo ven al vestuario?

—B. L.: Como hemos tenido este objetivo desde el comienzo de la temporada el ánimo de los chicos está increíble. Están con muchas ganas de empezar. Va a ser un rugby bonito porque cuando juegas contra equipos que están más o menos en tu nivel los partidos son más entretenidos porque se decantan hacia el equipo que rinde mejor o el que comete menos errores.

Mañana comienzan contra el Sant Cugat, ¿cómo prevén el partido?

—D. M.: Nos queremos centrar en nosotros mismos, en lo que somos capaces de hacer, aunque al comienzo habrá un momento de averiguar quién es el rival, cómo está...

—B. L.: Vamos a pensar más en el proceso que en el resultado porque si hacemos las cosas que estamos planteando y entrenando, el resultado vendrá solo.

la previa

Uribealdea y UBR siguen a lo suyo

La búsqueda de la salvación. En el grupo A de la División de Honor B, ese que el Getxo Rugby abandonó para irse a la Élite, el Uribealdea RKE y el Universitario Bilbao continúan pugnando para lograr la salvación cuanto antes. El primero ejercerá esta tarde (16.00 horas) de anfitrión ante el Clínica Colina Palencia, el actual colista que tan solo tiene un punto, gracias al bonus defensivo, en su haber. Mientras que los de El Fango viajarán mañana (12.10 horas) al feudo de un Eibar al que se enfrentó hace apenas dos semanas en un encuentro muy igualado a pesar de que finalmente cayera del lado guipuzcoano (22-29).

