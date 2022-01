El presidente serbio cree que Djokovic es víctima de una "caza de brujas"

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, dijo este domingo que el tenista Novak Djokovic, quien será deportado desde Australia, fue maltratado en una "caza de brujas" que se pareció a un espectáculo de estilo "orwelliano".

"Se lanzaron a un maltrato, a una caza de brujas contra una persona y un país. Quisieron mostrar en Novak cómo funciona el orden mundial y qué pueden hacer contra cualquiera", dijo el mandatario nacionalista populista, citado por la agencia de noticias serbia Tanjug.

"No han humillado a Djokovic sino que se han humillado ustedes mismos", dijo Vucic en referencia a las autoridades migratorias de Australia, donde este lunes empieza el primer torneo Gran Slam de la temporada.

"Aquellos que creen que han hecho triunfar algunos principios han mostrado que carecen de principios", aseguró el presidente serbio, acusado de autoritario por la oposición. "Han maltratado a un tenista durante diez días para entregarle al final una decisión cuyo contenido sabían desde el primer día", afirmó Vucic.

Las autoridades australianas, en lugar de decir desde el principio que sin vacunación no puede participar en el torneo, anunciaron exenciones, por lo que Djokovic procedió según se pedía y viajó allí, aseguró el presidente serbio.

Vucic calificó el proceso judicial por el que el tenista serbio tuvo que pasar en Melbourne "carente de sentido" y acusó al fiscal encargado de mentir.

TASAS DE VACUNACIÓN



"Dijo que en Serbia el nivel de vacunación está por debajo del 50%. Primero, no mientan, ya que oficialmente se ha vacunado un 58%, incluso el 62% si se tiene en cuenta el número real de gente que vive en Serbia", insistió Vucic. Según datos de la plataforma internacional de estadísticas "Our World in Data", el porcentaje de personas con pauta completa de alguna vacuna alcanza en Serbia solo el 47 %.

Pese a ello, Vucic destacó que la cuota de vacunación en Serbia "es mucho mayor que en muchos países de la UE", y mencionó países como Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia y Estonia. "Eso fue un argumento sin sentido, pero en los "espectáculos orwellianos" todo es posible", dijo el mandatario serbio.

El porcentaje medio de vacunación con pauta completa en la Unión Europea (UE) es actualmente del 70 %, según "Our World in Data". Vucic prometió que pese a todo lo sucedido, Serbia se comportará de manera "incomparablemente mejor" cuando en marzo próximo lleguen a Belgrado deportistas australianos para participar en el campeonato mundial de atletismo en pista cubierta.

"No vamos a maltratarlos, ni demostrar nuestra fuerza contra ellos solo porque se nos acercan las elecciones. Mostraremos que somos mejores que el gobierno australiano", concluyó el presidente serbio.