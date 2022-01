Pedrerol se rebota con Osasuna por no ponerle al teléfono a Chimy Ávila

Josep Pedrerol, director y moderador del programa de tertulia deportiva El Chiringuito y del informativo deportivo Jugones, se mostró muy molesto con el Club Athletico Osasuna durante la emisión de Jugones el martes 4 de enero, tras el partido que enfrentó a los rojillos en El Sadar contra el Athetic de Bilbao y que los navarros perdieron 1-3.



En los minutos finales del encuentro, el delantero argentino de Osasuna Chimy Ávila realizó una dura entrada, "temeraria" según la describió el árbitro en el acta, al jugador rojiblanco Nico Williams, que afortunadamente este logró evitar y que le valió una primera tarjeta amarilla. Dos minutos después y tras encararse con Iñigo Martínez vio la segunda y fue expulsado.







Pedrerol resumió en Jugones el martes el análisis hecho en 'El Chiringuito' el lunes, lo que llamó "cruce de cables" del Chimy, lo llamó, valorando que podría haberle causado una grave lesión al rojiblanco.



Tras varios comentarios criticándola duramente, uno de los colaboradores Juanfe Sanz, afirma, que a pesar de no tocar al contrario, la entrada "es roja". Para el árbitro solo fue amarilla.



Otro de los colaboradores de Pedrerol, Alex Silvestre, y habló con el argentino y que este le dejó claro que "en ningún momento ha ido a hacer daño a Nico". Y las explicaciones del delantero siguieron así según Silvestre: "Si se arrepiente de algo es de cómo ha reaccionado después".



Estas explicaciones las dio en los vestuarios del estadio el propio Chimy, quien quiso hablar con los jugadores del Athletic, aclararse y manifestarles que en ningún momento fue a hacer daño.



Todos tenemos armas lo nuestro es cotidiano, no una cosa excepcional en más de 100 años de historia. Nuestro valor nos lo dais los rivales con estas celebraciones pic.twitter.com/m2SSY3YEK3 — Paco Buyo (@Francisco_Buyo) December 30, 2021

En este momento es cuando. "Por cierto, que el Chimy Ávila ha querido pedir disculpas públicamente de noche a través del Chiringuito. El director de comunicación no se lo permitió. Que cambien al director de comunicación".De esta manera, en lo que parece ser una pataleta por no tener acceso telefónico con Chimy Ávila,, que sucede poco tiempo después de que en ese mismo programa, uno de sus tertulianos habituales, el exportero del Real Madridcompletamente gratuitas contra Osasuna y contra su afición.de ellas fue tras el empate a 2 goles de Osasuna con el Barcelona.del 12 de diciembre. En el programa de la noche de ese domingo, y en medio de la tertulia, Paco Buyo no se lo pensó dos veces al comentar,Un comentario que no sentó nada bien en el seno del osasunismo, y al quecon un "era una época más delicada".vino pocos días después, el 30 de diciembre,en el Bernabéu. Un aficionado de Osasuna recordó ese partido ylo nuestro es cotidiano, no una cosa excepcional en más de 100 años de historia. Nuestro valor nos lo dais los rivales con estas celebraciones".En ambos casos Osasuna también respondió a las salidas de tono de el exportero al que Jan Urban marcó tres goles aquel 30 de diciembre de 1990.