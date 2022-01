Premio a la lealtad al deporte aficionado

DEIA quiere galardonar a estos nueve clubes, todos con varias décadas de historia, por la labor constante e incesante que realizan en favor de sus respectivas modalidades mientras sufren el desamparo del deporte no profesional

EL deporte requiere de constancia y tesón. De afán y dedicación. Cualidades vitales para su práctica, que se vuelven indispensables cuando este sale de la cancha, piscina o tatami y se incrusta en el despacho. Porque ganar un partido, volar en una carrera o clavar un ejercicio es sencillo. Lo complicado es recorrer el camino necesario para procurarlos. Para que esos partidos, carreras o pruebas se lleven a cabo. Lo difícil es peregrinar por el arduo mundo del deporte no profesional para que un club pueda, no solo sobrevivir, sino además sacar equipos con los que disfrutar de su modalidad. Para hacer, temporada tras temporada, feliz a todo una comunidad. Por ello, por su empeño y lealtad a unos valores, DEIA decide premiar a nueve clubes que han logrado convertirse en referentes. Nueve clubes que han sabido perseverar a lo largo de las décadas para mantener viva y trasladar, generación a generación, la llama de su deporte. De esta forma, los merecidos premiados en reconocimiento a su labor no profesional en Bizkaia son: Berango Atletismo Taldea, Gernika Club de fútbol, Zornotza Saskibaloi Taldea, Leioa WLB, Getxo Rugby Taldea, GDKO Ibaizabal, Club Voleibol Sestao, Sakoneta Gimnasia Erritmiko Taldea y Atlético Basauri Eskubaloia.

Este último club copó las páginas de todos los periódicos la pasada semana después de que el segundo premio de la Lotería de Navidad dejara algo más de 150 millones de euros en los bolsillos de sus miembros y allegados. Pero lo cierto es que el At. Basauri es mucho más que papeletas y buena suerte. Es un club que el año pasado cumplió 35 años y lo hizo acercando el deporte de la pega a la sociedad basauritarra. Igual que Sakoneta Gimnasia Erritmiko Taldea. Fundada en 1987, esta institución solo tenía un objetivo que sigue manteniendo en la actualidad: dar la oportunidad de competir a todos aquellos jóvenes a los que les apasiona este deporte. Impulsar su modalidad fue también el germen del Berango Atletismo Taldea. La simiente con la que este club nació en 1990. Y, tres décadas después, puede presumir de haber llegado lejos. No solo por ser el organizador de la Milla Internacional de Berango, una de las pruebas más prestigiosas del calendario estatal, su máximo baluarte; sino también por tener a una de las canteras más exitosas. Pero quien realmente presume, porque puede, de equipos base, es el GDKO Ibaizabal. Una familia que lleva el basket a otro nivel.

Otro club que tira de gente de la casa es el Leioa WLB. Este club vizcaino lleva dando cobijo a los amantes del waterpolo y guerra en las piscinas desde 1998. Su buque insignia, su equipo senior femenino, se codeó el año pasado con las mejores; por eso esta temporada el objetivo es regresar a una complicadísima División de Honor. Objetivo que comparte con el Getxo Rugby Taldea. El referente del oval en la Margen Derecha transita, desde que se fundó en 1975, saboreando las mieles del éxito. Así pues, esta temporada aspira a volver a una División de Honor de la que descendió en 2021. Equipo tiene para ello. Y, si se habla de éxito, este curso hay que mencionar al Zornotza Saskibaloi Taldea. El conjunto dirigido por Mikel Garitaonandia está en lo más alto de la clasificación de su grupo de LEB Plata y a dos partidos de meterse, por primera vez en 62 años de historia, en la Copa. De igual forma, el Club Voleibol Sestao también se encuentra viviendo una campaña histórica después de protagonizar el mejor arranque liguero que se recuerda en La Benedicta.

Pero si hay algún club deseando que llegue 2022 ese es el Gernika. Creado por un grupo de amigos, este club de fútbol ha sabido mantener su esencia a lo largo de un centenario entero puesto que ahora se pasea por los campos de la Segunda RFEF como una cuadrilla que sueña con Primera.

Tres décadas de puro atletismo. El Berango Atletismo Taldea nació en 1990 con el único objetivo de impulsar este deporte en la localidad. Por eso ahora el club no solo se muestra orgulloso de su Milla, sino también de los 160 atletas que tiene en sus filas.

un 2022 de centenario. Este nuevo año será especial para el Gernika puesto que el club soplará cien velas. Mucho ha llovido en la villa foral desde su fundación, pero en estos momentos el equipo está inmerso en la difícil lucha de ascender a Primera RFEF.

líderes de leb plata. Con 62 años de existencia, el Zornotza Saskibaloi Taldea vive un momento dulce en su historia ya que su primer equipo masculino se encuentra líder destacado del grupo Oeste de la LEB Plata.

un año de cambios. El Leioa WLB está inmerso en un año de transición, con cambio de categoría y de protagonistas, pero el conjunto vizcaino mantiene la ilusión de retornar a División de Honor. Y es que nada puede con un club que lleva desde 1998 en la piscina.

un histórico del oval. Desde que se fundó en 1975, el Getxo Rugby Taldea siempre ha estado ligado a grandes resultados. Esos que le llevaron a la máxima categoría estatal, una División de Honor a la que espera volver en 2022.

un club de cantera. El fin del GDKO Ibaizabal es reunir a todos aquellos que quieran praticar baloncesto en Galdakao. Por ello presume de sus todos equipos, desde pre-benjamín hasta senior, aunque su gran orgullo es el femenino que milita en la Liga Femenina-2

resultados históricos. El Club Voleibol Sestao cierra 2021 con un excelente balance de 22 puntos, que le sitúa en la cuarta plaza del Grupo B. Se trata del mejor arranque de su historia en la Superliga 2, un inicio que invita a soñar en el club verdinegro.

en un sueño. El Club de gimnasia rítmica de Sakoneta terminó 2021 con una histórica medalla de bronce en la final del nacional de conjuntos de Primera. Una presea lograda contra todo pronóstico por el club leiotarra, que lleva sobre los tatamis desde 1987.

mucho más que buena suerte. El Atlético Basauri Eskubaloia terminó su 35 cumpleaños con el segundo premio de la Lotería de Navidad, con 154 millones de euros; pero en el ámbito deportivo tampoco le va mal, con una nutrida cantera.