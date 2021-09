Muere Jimmy Greaves, máximo goleador de la historia del Tottenham

El internacional inglés Jimmy Greaves, exjugador del Chelsea y máximo goleador de la historia del Tottenham Hotspur, ha fallecido este domingo a los 81 años, han confirmado los dos grandes clubes de su vida.



"Nos entristece muchísimo saber del fallecimiento del gran Jimmy Greaves, no solo el máximo goleador del Tottenham Hotspur, sino el mejor tirador que este país haya visto jamás. Jimmy falleció en su casa en las primeras horas de esta mañana a los 81 años", anunciaron los 'Spurs'.



"El Chelsea lamenta la pérdida de un jugador verdaderamente notable, uno de los nuestros. Aquellos que presenciaron a Greaves atravesar defensas sin esfuerzo con el balón en sus pies antes de ponerlo en el fondo de la red, lo aclaman universalmente como el mejor goleador del Chelsea, el mejor rematador que jamás haya visto el fútbol inglés", señaló el Chelsea.



Greaves recaló en el Chelsea como juvenil en 1956, antes de debutar con el primer equipo en 1957, curiosamente en un partido contra el Tottenham en White Hart Lane el 24 de agosto. En sus cuatro temporadas como 'blue', jugó 169 encuentros y anotó 132 goles -siendo dos veces máximo goleador de la liga- antes de firmar por el AC Milan en abril de 1961.



Sin embargo, no cuajó en el cuadro 'rossonero' y regresó a Inglaterra a finales de ese mismo año para jugar en el Tottenham, con el que marcó 266 goles en 379 apariciones entre 1961 y 1970: 220 en 321 partidos de liga, 32 en 36 eliminatorias de la FA Cup, cinco en ocho eliminatorias de la Copa de la Liga y nueve en 14 partidos europeos.



A día de hoy, Greaves, que conquistó dos FA Cup y una Recopa de Europa con el equipo, continúa siendo el máximo goleador de la historia de los 'Spurs' y también el máximo artillero de la liga inglesa en una temporada, gracias a sus 37 goles del curso 1962-63.



Además, fue miembro de la selección de Inglaterra que ganó el Mundial de 1966, y anotó 44 goles en sus 57 apariciones internacionales. Terminó su carrera en el West Ham en 1971.



El primer ministro británico, Boris Johnson, expresó en su cuenta de Twitter su pesar por la muerte del deportista y resaltó que fue "uno de los grandes del fútbol inglés".





Sad to hear the news about Jimmy Greaves.



He will be remembered as a goalscoring legend and one of the greats of English football.



My thoughts are with his family, friends and fans. https://t.co/htaB2StYYR