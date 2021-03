Nahia Quincoces e Iñigo Martínez de Albornoz, decimosextos en el Mundial de Esquí de Montaña

Los Campeonato del Mundo de Esquí de Montaña que se celebran en Andorra han comenzado hoy con tres vascos en liza. El programa ofrecía para la primera jornada la prueba de esprint, donde han tomado parte la esquiadora vizcaina Nahia Quincoces y los guipuzcoanos Igone Campos e Iñigo Martínez de Albornoz. Tanto Quincoces como Martínez de Albornoz llegaron hasta la segunda ronda, para concluir en la decimosexta posición. En el caso de Campos, que asistía a su estreno en la cita internacional, no superó el primer corte.

Quincoces completó una brillante primera tanda para sellar su pase a los cuartos de final. Si bien, su andadura llegó hasta la segunda ronda, para firmar la decimosexta plaza. "Me he sentido fuerte , y el objetivo era clasificarme para cuartos de final. En ese sentido estoy satisfecha", dijo la esquiadora vizcaina, que mañana volverá a entrar en acción con la prueba de relevos, donde formará equipo con la catalana Marta García y la andaluza Ana Alonso. "Para la prueba de mañana tengo una ilusión especial. A ver si podemos repetir el segundo puesto de hace dos años", declaró la de Mendexa, que también participará estos días en la prueba individual.

Martínez de Albornoz, por su parte, completó una actuación similar a la de Quincoces. Es decir, superó el primer corte con solvencia. Pero en la segunda ronda tuvo problemas, cuando un rival pisó su esquí, y concluyó en un decimosexto lugar que no dejó satisfecho al donostiarra. "He terminado el día con mucha pena. Estaba fuerte, pero hoy no he tenido la suerte a favor", lamentó. Al igual que Quincoces, Martínez de Albornoz también tomará parte mañana en la prueba de relevos. "Para mañana también estoy con ganas, y creo que podemos conseguir un buen resultado", manifestó el guipuzcoano, que disputará la modalidad en compañía de los catalanes Oriol Cardona y Marc Pinsach, y el madrileño Antonio Alcalde. Además, el donostiarra estará la salida de las especialidades de vertical e individual en los próximos días.

Para la debutante Campos, el objetivo en la Comapedrosa Andorra World Cup era acumular experiencia y tantear su nivel en relación con las mejores esquiadoras de montaña del planeta, con lo cual quedan colmadas sus expectativas. Aunque la esquiadora de Zumarraga todavía tendrá la oportunidad de volver a competir, en este caso en la prueba vertical.