Osaka impone su ley ante la novata Brady para llevarse la final

La japonesa Naomi Osaka (3) impuso su ley al ejecutar seis saques directos y 22 golpes ganadores para imponerse a la estadounidense Jennifer Brady (22), que se estrenaba en final Grand Slam, por un 6-4 y 6-2 que le sirvió para levantar su segundo título en el Abierto de Australia.





???????? ????????????.



When @naomiosaka became our 2021 Women's Singles champion ??#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/Id3ZZhaJHh