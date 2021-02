Lucas Eguibar se proclama campeón del mundo de boardercross

Lucas Eguibar ha hecho historia esta jueves en la estación sueca de Idre Fjäll. El donostiarra se ha proclamado campeón del mundo de boardercross de snowboard tras una actuación memorable. De esta manera, el deportista de Basque Team, que el pasado martes cumplió 27 años edad, alcanza el zenit de su carrera a la espera de lo que pueda hacer en los próximos Juegos de Invierno, previstos en China.

El rider guipuzcoano ha firmado una gran remontada en la final ante el gran favorito para llevarse el oro, el austriaco Alessandro Haemmerle, a quien Eguibar superó en los últimos metros a base de casta, hasta el punto de que los jueces de la prueba han tenido que recurrir a la foto finish para certificar la victoria. Lucas iba tercero pero aumentó la velocidad para pasar a sus rivales y terminar primero. "No me lo puedo creer, me dije: ¡Vamos, vamos!", ha comentado Eguibar al terminar la competición. Segundo ha sido Haemmerle y tercero el canadiense Grondin Eliot. El palmarés de Eguibar, tras llevarse el Mundial de Suecia, destaca por la plata que obtuvo en los Mundiales de Sierra Nevada 2017 y el cuarto puesto hace dos años en los de Solitude (Estados Unidos).

Tras subir al podio, Eguibar no ha podido ocultar su satisfacción. "No me lo creo aún. Ha sido una carrera dura, pero estoy contentísimo, ahora mismo. No sabía muy bien las estrategias, al principio. Dudaba. Sabía que al final se cogía mucho rebufo, pero no lo tenía claro. Las primeras mangas salí fuerte, las otras como que me calmaba. Y en las semifinales tenía las piernas que no podía casi ni andar, me tuvieron que ayudar a moverme", ha destacado el donostiarra en declaraciones a Efe.





"EN UNA NUBE"



"No sabía qué pensar al cruzar la meta, estaba soñando, en una nube. Llevo muchos años luchando por un resultado como este, casi desde los Mundiales Sierra Nevada. Y no llegaba. Han sido cuatro años muy duros, pero al fin ha llegado. Estoy muy contento, no me lo puedo creer, es increíble", ha destacado Eguibar.