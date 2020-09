Viñales gana en Misano y pone el Mundial de MotoGP en un puño

El piloto Maverick Viñales (Yamaha) ha conseguido su primera victoria del año al imponerse este domingo en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Emilia-Romaña, y ha comandado un podio íntegramente español junto a Joan Mir (Suzuki) y Pol Espargaró (KTM), que ascendió al tercer cajón tras una sanción al francés Fabio Quartararo (Yamaha).



De esta manera, Viñales consigue su octavo triunfo en la categoría reina, el 26º en total, y alcanza los 66 podios, igualando los logrados por Alex Crivillé.



Además, el de Roses aprieta la general del campeonato, que todavía lidera el italiano Andrea Dovizioso (Ducati). El transalpino, octavo este domingo, aguanta el liderato (84), pero lo hace con solo un punto de ventaja sobre Quartararo y Viñales (83) y cuatro sobre Mir (80). El Mundial, en un puño.





"I know many people were doubting me, but my mentality is the same as the other weekends" - @mvkoficial12 ???



Victory for the @YamahaMotoGP rider, and one in the eye for the critics! ??#EmiliaRomagnaGP ?? pic.twitter.com/4xl0VIUtSl