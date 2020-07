Dos títulos en juego en solo tres días

La ACT descansa esta semana y deja su lugar a los campeonatos de Euskadi y de España. La locura de la competición liguera se traslada a dos citas en las que no se puede fallar y hay títulos en juego. Tres regatas en tres días para poder sumar nuevos entorchados. Hoy en Lekeitio a partir de las 12.00 horas entrará en juego el título vasco y el estatal se celebrarán mañana y el domingo en Pedreña. Es uno de los retos más exigentes para las traineras y servirá para ver por primera vez a las embarcaciones más potentes de la ACT enfrentarse sin las limitaciones de los cupos. Otro aliciente más para una regata que se presenta sin un claro candidato.

Urdaibai llega como la trainera más en forma. Sus tres últimas regatas le alzaron hasta lo más alto de la Eusko Label Liga y tiene marcado el título vasco en su calendario. Sin embargo, los bermeotarras deberán asaltar la victoria desde la primera tanda, en la que estarán acompañados por Ondarroa, Orio y Zarautz. En la tanda de honor, Santurtzi vivió una de cal y una de arena en este campo de regatas. Venció en el Campeonato de Bizkaia pero se hundió en la regata liguera. También estará en la tanda de honor Zierbena. Los galipos quieren demostrar que pueden estar en la pelea por los triunfos a pesar de su irregular inicio y aspiran a vencer en Lekeitio. No contar con la limitación de los cupos da un plus más a la trainera preparada por Juan Zunzunegui. Los otros dos botes de esta manga será Hondarribia, campeón de Gipuzkoa y de los dos últimos entorchados vascos, y Donostiarra.

En el campeonato femenino, el principal favorito es Orio y Donostiarra se presenta como su mayor amenaza. Los cuatro botes vizcainos que estarán en Lekeitio aparecen un peldaño por debajo. Ondarroa brilló en este mismo escenario en el Campeonato de Bizkaia y tratará de dar una buena imagen en la tanda de honor ante las líderes de la Liga Euskotren y Lutxana, que quiere quitarse de encima su irregularidad. En la primera tanda estarán Isuntza y Deusto. Estas dos embarcaciones vizcainas se enfrentarán cara a cara a Tolosaldea y Arraun Lagunak, que vuelve a la acción tras superar su reciente confinamiento.

campeonato de españa



El Campeonato de Euskadi servirá para lograr el billete de cara a un estatal que todavía está repleto de dudas. Salvo sorpresa de última hora, la categoría femenina no tendrá lugar debido a que los botes gallegos no tienen intención de venir y los vascos no están dispuestos a remar una regata de cuatro largos y prefieren utilizar este fin de semana para descansar. Por su parte, en la categoría masculina las dudas también son presente. Entre los vizcainos con opción a acudir, Ondarroa no estará presente. Los ondarrutarras tienen muchas bajas y prefieren utilizar este fin de semana para descansar. El resto está dispuesto a acudir siempre que logre la clasificación directa.

Los billetes para el Campeonato de España serán para Camargo y Pedreña y para los dos primeros de la regata de hoy en Lekeitio. A partir de ahí, los equipos deberán decidir si acuden o no. Astillero y Castro tendrían derecho a ir al ser terceros y cuartos en el campeonato cántabro. Entre los vascos las dudas se mantendrán hasta última hora y la lista oficial no se conocerá hasta mañana ya que las inscripciones están abiertas hasta las 00.00 horas.