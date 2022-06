Girlschool: "Ser todas mujeres no ayuda a la supervivencia de una banda en una sociedad y una escena de rock machistas"

Siguiendo la estela de pioneras como Janis Joplin, Patti Smith o Joan Jett y Lita Ford, ambas en el seno de The Runaways, Girlschool se fundó a finales de los 70 como una banda de rock exclusivamente femenina y siguen en la brecha más de cuatro décadas después. Este viernes 24 actuarán en el Bilbao Arena de Miribilla, en el marco del BBK Bilbao Music Legends Festival. "Aguantas 45 años tocando porque amas lo que haces", explica su bajista, Tracey Lamb, en esta entrevista.

45 años en la carretera. ¿Cómo se logra en un negocio tan ligado a las modas?

—La única manera de seguir adelante tanto tiempo es por el hecho de que seguimos amando lo que hacemos. Si no lo disfrutas, se nota en la actuación y en la música. El negocio ha cambiado mucho a lo largo de los años, pero siempre se trata de escribir la música que la gente quiere escuchar y disfrutar, y seguiremos haciéndolo hasta que se acabe.

¿Cómo surgió una banda exclusivamente femenina y qué papel jugó Lemmy (Motörhead) en su despegue?

—Yo no estaba aún en el grupo, pero Kim McAuliffe (cantante y guitarrista actual) y Enid Williams querían tocar en una banda y como los chicos no les dejaban unirse, empezaron con la suya. Luego añadieron nuevos miembros aquí y allá hasta que la formación original de Girlschool comenzó en 1978 con Kim, Enid, Denise y Kelly. Lemmy escuchó el primer single de las chicas, Take it all away, le gustó y quiso verlas tocar, ya que estaba buscando una banda de apoyo para su gira en ese momento. Fue a su ensayo y el resto es historia, como dicen.

¿Cuáles fueron sus influencias, la música que escuchaban de adolescentes?

—En mi caso, crecí en la época del punk, así que me influyó su energía y el hecho de que cualquiera podía coger una guitarra y tocarlo.

¿Tenían ya algún modelo femenino como The Runaways o Suzi Quatro?

—El hecho de que sean todas mujeres no ayuda a la supervivencia de una banda en una sociedad y una escena de rock machistas. No busqué mujeres en la música como influyentes, aunque Suzi fue importante para nosotras por entonces y también hubo algunas chicas en bandas de punk que llamaron la atención, aunque fueron bastante raras. El hecho de ser mujeres siempre puede ir en cualquier dirección, supongo que si eres buena o tienes algo nuevo que ofrecer, acabarás abriéndote paso.

¿Ha notado algún cambio en ese trato con las mujeres músicas desde entonces? Las actrices suelen quejarse de que cuando pasan de los 40 o 50 años tienen problemas para interpretar protagonistas.

—Hemos tenido suerte a lo largo de los años, ya que hemos visto bastante sexismo en la escena. Pero, en general, nos han tratado con respeto, supongo que porque llevamos mucho tiempo. La gente a la que le gusta la música de Girschool espero que venga a vernos en directo sin importar la edad que tengamos (risas).

¿Se ven en el mismo equipo que Butcher Babies o Crucified Barbara? Sus cantantes tienen un fuerte componente sexual. ¿Juegan en otra liga?

—No solemos compararnos de ninguna manera ni competir ni nada, hacemos lo que hacemos y la gente nos pondrá en el equipo que quiera. Simplemente hacemos lo que hacemos y no cambiamos para adaptarnos a nada, ¡Sólo somos! No buscamos a otras chicas para tocar, aunque sucede a menudo, y haremos todo lo posible para apoyar a las nuevas bandas que surjan. Tocamos con quien quiera tocar con nosotras en cualquier cartel, sea hombre o mujer.

¿Les han presionado para que os presenten más sexys o han tenido el suficiente poder de decisión sobre su carrera?

—(Risas) ¡Por suerte no! De nuevo, hemos tenido mucha suerte en ese sentido, ya que hoy en día, debido a nuestra longevidad, creo que la gente nos respeta de verdad. Siempre ha existido ese tipo de presión sobre las mujeres en general, sea cual sea el papel que desempeñen, pero lo ignoramos. Lo importante es la música y nos vestiremos y haremos lo que nos resulte más cómodo.

¿Hacen hard rock o se sienten cómodas con la etiqueta heavy? Creo que Girlschool está más cerca del sonido de Motorhead, Judas, Saxon, Iron Maiden o Black Sabbath que de Metallica o Anthrax, por ejemplo.

—Diría que somos rock'n'roll. Por lo tanto, ¿importa? Algunas canciones son más pesadas que otras en todos nuestros álbumes y otras podrían incluso encajar en el género punk. Es simplemente lo que sale cuando tocamos, no tenemos el objetivo de que debemos ser punk o heavy metal. En los años 80, se nos asoció con la Nueva Ola del Heavy Metal Británico, y se nos incluyó en ese género, así que supongo que es ahí donde nos encontramos, junto con Motörhead y otros.

Su público siempre ha sido más masculino que femenino. ¿La mayoría de las mujeres están menos interesadas en el rock que los hombres, o es algo que está cambiando?

—Supongo que sí aunque en algunos países hemos notado un gran aumento de la cantidad de mujeres en el público. También hemos tocado en un festival que era solo para mujeres, llamado Statement, en Suecia. Ahí está la prueba de que hay muchas mujeres aficionadas a la música rock, ya que tuvo muy buena acogida.

Su último disco, 'Guilty as sin', tiene ya siete años. ¿Es un formato anticuado? En ese álbum había canciones políticas que llamaban a la revolución.

—Hace mucho tiempo que no grabamos un álbum, pero eso está a punto de cambiar, ya que estamos escribiendo uno en estos momentos para lanzarlo el año que viene. En cuanto a las letras, las canciones que escribimos tienden a ser sobre lo que está pasando en ese momento. No está planeado que vayamos a ser políticos o lo que sea cada vez. Las canciones de los años 80 eran sobre fiestas, ya que la mayoría de las veces eso era lo que ocurría... (risas). No podemos escribir sobre esas cosas para siempre, ¿verdad?

¿Cuánto tiempo se ven en el escenario? Muchos de los pioneros del rock están falleciendo, así que ¿es una cuestión de edad o de sentimiento y pasión? ¿Recuerda aquello de "demasiado viejo para el rock'n'roll, demasiado joven para morir"?

—Nosotros mismos nos lo preguntamos y seguimos diciendo que un año más y luego quizá lo dejemos. Pero seguimos disfrutando y nos siguen contratando. Una vez que no haya interés en nosotras, será el momento de no seguir adelante; o si hay algún problema de salud, carlo. Hasta ahora todo va bien, estamos en buena forma para nuestra edad (risas).

¿Pensaron en dejarlo cuando falleció Kelly?

—No, en absoluto. Yo ya llevaba años en la banda y escribimos el álbum Legacy pensando en ella. Ella quería que continuáramos. Cuando falleció, incluso tuvimos dos conciertos ese mismo fin de semana, que fueron muy difíciles de hacer. Ella iba a estar en el álbum, pero desgraciadamente falleció antes de que tuviéramos esa oportunidad.

Van a tocar en un festival con Status Quo, Paul Carrack, Hawkwind, Shirley Davies... No puede ser más ecléctico. ¿Les gusta esa diversidad?

—Siempre es divertido hacer ese tipo de festivales. Es algo diferente y divertido. Con este tipo de cartel, estamos junto a músicos a quienes probablemente nunca tendríamos la oportunidad de conocer. Por lo demás, no importa el género al que pertenezcas, también puedes apreciar a otros artistas. Hemos estado en algunas alineaciones realmente extrañas y siempre ha funcionado. Este tiene una pinta increíble, no puedo esperar a ir a Bilbao.

El festival se llama Music Legends. ¿Girlschool se consideran ya unas leyendas?

—Eso no lo podemos decir nosotras. Sí que nos ponen en esa categoría muchas veces porque hemos sobrevivido tanto tiempo en el negocio de la música. Tú decides (risas).

Imagino que están deseando salir a escena después de estos dos últimos años.

—Tuvimos la suerte de que cuando llegó el covid acabábamos de terminar una gira por el Reino Unido, así que tuvimos un tiempo de descanso que fue bastante agradable. Luego salí de gira justo después con mi propia banda, Syteria, antes del confinamiento. Así que sí, ¡se siente bien estar de vuelta ahí fuera haciendo todo de nuevo! Así que

come on, let's go.