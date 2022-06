Fermín Muguruza lleva 'Black is beltza II: Ainhoa' al festival de Annecy

'Black is beltza II: Ainhoa' de Fermin Muguruza.

El músico y cineasta euskaldun Fermín Muguruza ha llevado su película Black is beltza II: Ainhoa al festival de Annecy, en Francia, considerado el evento cinematográfico más importante del mundo dedicado a la animación. El adelanto del trailer de la película, que llegará a los cines en el arranque del otoño, ha facilitado ya su distribución en Francia y Argentina.

La película Black is beltza II: Ainhoa fue seleccionada por el festival de Annecy para su presentación en la sección Meet the Producers en su mercado MIFA. En el festival, además de difundir las primeras imágenes de la película a través de un teaser/tráiler, a raíz de las reuniones mantenidas "ya hemos firmado la distribución en el Estado Francés con la prestigiosa Urban Distribution aunque aún no se ha fijado la fecha de estreno", explican desde la oficina de Mugurza.

La segunda parte de la película Black is beltza se estrenará el 30 de septiembre en cines, se podrá leer su historieta gráfica el 6 de octubre –en euskera, castellano, catalán y galego– y llegará a los cines de Argentina el 20 del mismo mes. Itziar Ituño, Antonio de la Torre y Eneko Sagardoy colaboran con sus voces en ella, y Mursego es la autora de su música original.

Con guion de Muguruza y el escritor Harkaitz Cano, a los que se ha sumado en esta ocasión Isa Campo, esta segunda parte se situará 20 años después de la primera entrega y estará protagonizada por Ainhoa, hija de Manex Unanue, el protagonista de la cinta original. Contará la vida de Ainhoa, quien, tras crecer en Latinoamérica, se trasladará a Euskadi, asistirá al último concierto de Kortatu –el primer y exitoso grupo de Muguruza– y viajará a Líbano, Kabul o Marsella, lugares donde se sucedieron distintos hechos históricos a finales de los 80 en el contexto del fin de la Guerra Fría.

El número uno



A lo largo de sus 60 años de existencia, el Festival de Annecy se ha consolidado como un evento mundial dedicado a la animación que reúne a los mejores profesionales del sector y celebra la creatividad y la diversidad de estilos y técnicas de animación. Considerado el n.º 1 del género, permite encuentros entre autores, creadores y directores con productores, distribuidores y compradores, con el fin de contribuir al desarrollo de esta industria.