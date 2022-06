El mayor concierto participativo de Europa reunirá a 2.500 voces en Bilbao

Canciones como Ciao Bella o Another Brick in the Wall resonarán en el Bilbao Arena a través de las 2.500 almas que participarán en el Evento Inaugural Fair Saturday 2022 que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre. Llamado a ser el mayor concierto participativo con impacto social de Europa, el espectáculo que tiene su origen en 2018, cuando 300 voces se unieron para cantar al unísono, va a más cada año. Esta iniciativa, de carácter solidario, aglutinará a más de 90 organizaciones culturales y educativas de todo Bizkaia, de cerca de 30 municipios, que estarán acompañadas por artistas invitados como Gatibu, Kalakan, Maren o Afrika Bibang.