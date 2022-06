Serrat se despide de Bilbao con dos conciertos en Euskalduna

El vicio de cantar. 1965–2022 es el título elegido para la gira de despedida de Joan Manuel Serrat de los escenarios, que este fin de semana recala en Bilbao con dos conciertos en Euskalduna Jauregia, ambos con las entradas agotadas.

Parafraseando el título de la gira postrera de Serrat, ha dejado escrito el compositor y músico gaditano Fernando Lobo que "el vicio de cantar no tiene cura, que el de tocar siempre perdura y que el de escribir nunca se inhibe". A pesar de ello, el mítico cantante catalán ha decidido bajarse de los escenarios, a sus 78 años, los mismos que Mick Jagger, por decisión propia, antes de que "me retire una pandemia, el tiempo o la gente". Eso sí, ha dejado claro que no se retira "de la vida" y que seguramente continuará componiendo canciones y, quizás, incluso grabe algún disco más.

Auténtico faro de los cantautores, poetas y compositores más relevantes en castellano y catalán del último medio siglo, el autor de himnos como Mediterráneo, Lucía, Cantares, Señora, Para la libertad, No hago otra cosa que pensar en ti, Romance de Curro el Palomo o Aquellas pequeñas cosas, que están sonando cada noche en esta gira, arrancó los conciertos de este tour postrero a finales de abril en el Beacon Theatre de Nueva York, con gran éxito, para después recalar en Sudamérica y finalmente regresar al Estado para la época estival, donde ofreció el primer concierto el 8 de junio en Murcia.

Serrat actuará en los Jameos del Agua de Lanzarote y el Auditorio Alfredo Krauss en Las Palmas de Gran Canarias tras hacerlo en Bilbao. Sus conciertos, que concluirán a finales de diciembre con dos citas en el Palau Saint Jordi de Barcelona, recalarán en Donostia los próximos 8 y 9 de octubre,en el Kursaal. En ambos casos tampoco existen ya entradas a la venta.