Este miércoles salen a la venta las entradas del único concierto estatal de Bruce Springsteen, en Barcelona

Este miércoles 8 de junio, a las 10.00 horas, se ponen a la venta las entradas del concierto que Bruce Springsteen y su The E Street Band ofrecerán el 28 de abril del año próximo en Barcelona, en el Estadi Olímpic, única parada estatal de su gira de 2023. El precio de las entradas, que para algunos conciertos europeos se han agotado en pocas horas, oscila entre los 65 y los 125 euros.

El veterano rockero estadounidense llevará a cabo una gira internacional en 2023 con su The E Street Band que solo contempla una fecha estatal, la de Barcelona. Fuentes de la promotora que lo acerca a Europa ha confirmado que "está totalmente descartada la adición de más ciudades" aunque la celeridad con la que se han vendido en otras ciudades del continente han obligado a ampliar fechas en otras capitales.

En el caso del recital de Barcelona, las entradas se podrán adquirir a partir de las 10.00 horas del miércoles 8 de junio, a través de doctormusic.com y entradas.com. El precio es de 65, 70, 78, 90, 105 y 125 euros para las entradas de asiento reservado en grada y de 125 para pista delantera, la más cercana al escenario, y 82 para la pista trasera. A esas cantidades hay que sumar los gastos de distribución. Se podrán adquirir un máximo de 6 entradas por compra.



VENTA RÁPIDA

Por el momento, más de medio millón de personas tienen ya su entrada para la nueva gira de 2023. Dublín agotó las entradas de tres shows en tan solo 90 minutos y Gotemburgo anunciaba un tercer concierto solo 30 minutos después de salir a la venta. Estas dos ciudades, al igual que muchas otras de la gira, como Ámsterdam, Oslo o París, han sumado nuevos conciertos debido a la gran demanda de entradas.

La gira del autor de himnos como The river, The promised land o Born no run se iniciará en febrero de 2023 con una serie de conciertos en Estados Unidos que "se anunciarán próximamente", según la promotora Doctor Music. Le seguirá una gira europea en estadios que dará comienzo el viernes 28 de abril en el Estadi Olímpic de Barcelona y que tiene previsto pasar también por Dublín, París, Ferrara, Roma, Ámsterdam, Landgraaf, Zúrich, Düsseldorf, Gotemburgo, Oslo, Copenhague, Hamburgo, Viena, Múnich y Monza.

The E Street Band está formada desde hace varias décadas por Roy Bittan (piano, sintetizador); Nils Lofgren (guitarra, voz); Patti Scialfa (guitarra, voz); Garry Tallent (bajo); Stevie Van Zandt (guitarra, voz); y Max Weinberg (batería) . Actualmente, el grupo cuenta con las colaboraciones de Soozie Tyrell (violín, guitarra, voz), Jake Clemons (saxofón); y Charlie Giordano (teclados).