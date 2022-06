El autor vasco Kirmen Uribe y el escocés Alan Parks reciben la Pluma de Plata de los libreros vizcainos

Ya está todo a punto para que el jueves comience la feria literaria más importante de Bilbao. Hasta el día 12, en el Paseo del Arenal se reencontrarán los autores sus lectores en los 55 stands en los que se presentarán las novedades literarias más importantes de editoriales vascas y estatales. Ahí, presentarán libros o firmarán ejemplares escritoras y escritores como Kirmen Uribe, Laura Mintegi, que recibirá también la Pluma de Oro, Joseba Sarrionandia, Félix G. Modroño, Arantza Urretabizkaia, Alicia Giménez Bartlet, el escritor de literatura juvenil conocido por el seudónimo Blue Jeans, y Víctor Caludín, entre otros.

Además, Rosa Montero recogerá el jueves el Premio Atea-Laboral Kutxa Saria, un premio que también se lo han concedido a José Javier Abasolo y Fernando Marias a título póstumo.

El concejal de Cultura, Gonzalo Olabarria, ha destacado que en esta edición de la Feria, la primera sin restricciones desde el inicio de la pandemia, el público podrá "disfrutar de la cercanía de escritores y escritoras y de los libros que vuelven a las calles y se acercan a los vecinos de la villa, que los tendrán a la vista; accesibles".

El presidente de la Asociación de Libreros de Bizkaia, Kepa Torrealdai, ha agradecido al Ayuntamiento de Bilbao y al Gobierno Vasco las medidas que adoptaron con el covid para incentivar el consumo y la demanda de productos culturales mediante las campañas de bonos de comercio, que "han sido muy importantes para todo el comercio y especialmente para las librerías. A nivel internacional, se está produciendo un retroceso del consumo; con la pandemia las ventas de libros fueron muy buenas y este año el crecimiento es negativo en estos dos últimos meses. Los libreros me están diciendo que están notando menos gente en las librerías, por eso es importante la incentivación del consumo", ha explicado Torrealdai, quien ha animado a los aficionados a la lectura a acercarse a la Feria. "Esperamos que sea una buena feria, que haya mucha gente y que compre libros, que también es importante", ha insistido Torrealdai.

Reconocimiento a dos escritores



Y como aperitivo hoy se ha entregado ela Pluma de Plata a los escritores Kirmen Uribe y al escocés Alan Parks. Uribe ha destacado que, para un escritor, "recibir un premio de los libreros es lo máximo porque los libreros son un eslabón importante en la cadena de los que hacemos literatura, junto a los editores y los lectores".

Kirmen Uribe (Ondarroa, 1970) ha presentado recientemente su novela La vida anterior de los delfines, que como siempre publicó primero en euskera. Una novela surgida de su investigación sobre la figura de la feminista y pacifista húngara Rosika Schwimmer, durante su estancia estos años en Nueva York.

Aunque el libro es mucho más. El escritor relata también a través de sus personajes su estancia en la ciudad neoyorquina, que le ha ayudado desde fuera a tener otra visión, "a ver más tranquilamente y objetivamente lo que ha pasado. Con el tiempo, te ayuda a reencontrarte con tu propio pasado".

Para el escritor Alan Parks (Glasgow, 1963) esta es su primera visita a Bilbao. Parks, que ha contado que ha perdido la maleta durante su viaje a la capital vizcaina, fue productor musical hasta que en 2018 dio el salto a la novela con el personaje del detective Harry McCoy, que desarrolla su trabajo en las calles de Glasgow. Parks se ha mostrado sorprendido al recibir el premio de los libreros vizcainos, y de que "la historia de un personaje tan triste como el detective McCoy y el Glasgow de los años 70" interese a gente que no vivió el Glasgow de esa época. No obstante ha agregado que "Glasgow y Bilbao, en los años 70, eran ciudades bastante parecidas con un declive industrial brutal y un montón de problemas en esa época, y ambas, ahora, son lugares mucho más agradables para vivir, donde hay mucha más igualdad social".

Su personaje – según confiesa a este periódico –es una mezcla de todas esas estrellas de rock que nunca consiguieron llegar a donde querían. De momento, solo se puede leer en castellano la tercera entrega de su saga, pero Parks ya ha comenzado a escribir su sexta entrega. "¿Hasta cuándo voy a seguir con la saga? Quiero escribir doce libros", aunque confiesa que no piensa matar a su personaje, por lo que quién sabe, en el futuro podría continuar con ella.

"Lo que es casi seguro es que seguiré con la novela negra. Vas por un camino y es difícil salir de él. Como empiece a publicar novelas románticas ubicadas en la India colonial no sé si a mis lectores les iba a gustar", bromea el escritor escocés.