Aitana Sánchez-Gijón: "¿Cine o teatro? Yo soy carne de escenario; hay algo que sucede en el teatro que no tiene igual"

Aitana Sánchez Gijón y Marta Poveda son amigas dentro y fuera del escenario. Como actrices, han trabajado juntas en Los cuentos de la peste, de Mario Vargas Llosa, y en Cruel y tierno, una producción del Centro Dramático Nacional. Así que cuando Marta la llamó para poner en marcha el proyecto 'Malvivir', junto con el dramaturgo Álvaro Tato, Aitana Sánchez -Gijón ni se lo pensó. "Me embarqué embelesada porque el texto me dejó totalmente arrebatada. Cuando veía los espectáculos de la compañía Ay Teatro me imaginaba dando esos brincos, diciendo esos textos tan brillantes, haciendo de ese siglo de Oro una pirueta y un ejercicio casi de malabares. Así que ni lo dudé", cuenta Sánchez-Gijón, quien ha vuelto a pisar los escenarios tras su reciente éxito entre la crítica como actriz de reparto en Madres paralelas (Pedro Almodóvar, 2021) que se tradujo en una nominación al Premio Goya y la obtención del Premio Feroz por su interpretación.

La obra, según relata la actriz, es una recopilación de textos del Siglo XVII a través de personajes de pícaras, "mucho menos conocidos en nuestra literatura. Álvaro Tato ha tejido diferentes fragmentos de La Hija de Celestina, La niña de los embustes y la Pícara Justina y ha creado las peripecias de una sola pícara, que es Elena de Paz. Marta y yo interpretamos los quince personajes y tenemos un juglar sobre el escenario con nosotras, que es Bruno Tambascio, que va creando la partitura musical".

Literatura de Pícaras

Una tragicomedia "muy trepidante", que se pondrá en escena en el teatro Arriaga este fin de semana y que cuenta en primera persona la vida secreta de la pícara Elena, una mujer libre, rebelde, ladrona, ingeniosa, embustera y fugitiva que desafía todas las convenciones de su época y paga el precio de su libertad. Malvivir es también la historia del amor desgarrado y salvaje entre Elena y Montúfar, dos pícaros miserables en una España de esplendor y hambruna, de fe y brujería. En opinión de ambas actrices, ofrece al público un viaje a la cara oscura del Siglo de Oro, un recorrido por las distintas capas sociales, escenarios y personajes de una época turbulenta y fascinante.

Además, presenta una visión tragicómica del siglo XVII, una reflexión sobre la libertad y la supervivencia y un rescate de la literatura picaresca femenina del Barroco.

"Marta y yo nos desdoblamos hasta la extenuación, interpretamos las dos a la pícara Elena. Es divertidísimo, un trabajo hecho desde el corazón, con muy pocos elementos escénicos porque es puro teatro, en el que la imaginación y la magia se crean con pocos elementos. Nos lo pasamos bomba y también los espectadores, que nos acompañan con sus risas. Está mal decirlo, pero así lo estamos viviendo, al final, el público explota en una euforia por haber compartido un tiempo de teatro entusiasmante. Esperamos que también en Bilbao suceda lo mismo", explica Aitana Sánchez Gijón.

Marta Poveda, que está curtida entre el teatro y el audiovisual, describe a la pícara Elena de Paz "como una superviviente que solo busca la felicidad pero no hay manera de que la encuentre. No hace más que tropezar con obstáculos, vejaciones, violaciones, humillaciones, palizas... Aunque han pasado cuatro siglos desde que transcurre la acción de la obra, el clasismo sigue estando muy patente. En nuestra sociedad, desgraciadamente sigue sucediendo que tanto tienes, tanto vales".

Ambas actrices afirman que si ser pícaro en el siglo de Oro era una labor de supervivencia casi imposible, ser mujer y pícara era aún más difícil: "Una mujer como Elena de Paz pugna por ser libre, ser dueña de su propio destino, es violada, su virgo cosido y descosido desde niña por su propia madre, vive en un mundo sórdido de maltrato, de la violación por el hecho simplemente de ser mujer".





Teatro y cine



La obra comenzó la gira en octubre y la aventura acabará el 31 de julio. "Ha sido una temporada muy intensa", confiesa Aitana Sánchez-Gijón, que está compaginando el escenario con el cine. "Estoy terminando de rodar mi participación en 'Que nadie duerma', la película basada en una novela de Juan José Millás, dirigida por Antonio Méndez Esparza y protagonizada por Malena Alterio. En ella, hago una personaje de productora teatral, además se va a estrenar el 29 de abril otra película en la que también participo que se llama La Jefa, con un personaje muy potente, que es la ópera prima de Fran Torres, con una actriz argentina fabulosa que se llama Cumelén Sanz".

¿Cine o teatro? Aitana Sánchez-Gijón lo tiene claro "Marta y yo somos carne de escenario, bichos escénicos, hay algo que sucede en el teatro que no tiene igual. Es también infernal el esfuerzo que hay que hacer; una mezcla de placer y dolor, un poco masoquista, pero me siento como quien acepta el reto de subir al Everest y cuando llega a la cima mira hacia abajo y dice: has llegado a subir hasta aquí, y mira cómo se ve todo desde aquí arriba. Cada vez que acaba la función tengo esa sensación. Es un esfuerzo titánico a veces, pero el viaje merece muchísimo la pena. Además, somos afortunadas porque hemos tenido la oportunidad de encanar a personajes muy poderosos".

La obra Malvivir se ofrecerá en el teatro Arriaga este viernes a las 19.30 horas y el sábado y domingo, a las 19.00. La función del viernes está adaptada para personas con discapacidad visual.