Queen recauda fondos para los refugiados de Ucrania

Los supervivientes del grupo Queen, habituales a participar en actos que unen el rock con la solidaridad, han rescatado este fin de semana en YouTube el concierto especial que ofrecieron en Ucrania en 2008, ya con Paul Rodgers como vocalista, para recordar la necesidad de ayuda del país y sus refugiados a través de la organización ACNUR. Aquel recital mítico se recogió también en un disco y DVD, que siguen a la venta.

Queen + Paul Rodgers: Live In Ukraine 2008 fue el resultado de aquella noche histórica, en la que la banda, ya con Paul Rodgers del grupo Free y Bad Company al micrófono, rescató este sábado pasado en un programa especial de YouTube cuyo objetivo es la recaudación de fondos para Ukraine Relief. Hasta esta semana, el DVD había logrado recaudar más de cinco millones de dólares.

Aquel concierto, en el que sonaron himnos del grupo como One vision, I want it all, The show must go on, Bohemian raphsody o We are the champions, fue una respuesta al llamamiento realizado por la Fundación Anti-Sida Olena Pinchuk de Ucrania para llegar a los jóvenes del país con el mensaje "No dejes que el Sida arruine tu vida".

El recital, de carácter gratuito y que tuvo como escenario la histórica Plaza de la Libertad de Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, contó con una audiencia en vivo de más de 350.000 personas y una audiencia televisiva superior 10 millones. "A todos nuestros queridos amigos de Ucrania, estamos conmocionados, horrorizados y entristecidos porque su hermoso país ha sido invadido y sus vidas amenazadas. Les enviamos nuestro amor y nuestras oraciones. Y algún día volveremos a rockear juntos", ha indicado el guitarrista del grupo, Brian May.

ACNUR



La banda recuerda que recital como "una experiencia inolvidable, una de esas cosas raras en la vida que sabes que nunca olvidarás". El mítico cuarteto británico recuerda que fue "un encuentro con la música, pero también una unión para luchar contra un enemigo común". Hoy, con millones de refugiados ucranianos que necesitan ayuda humanitaria urgente, Queen vuelve pedir la solidaridad de sus seguidores para que realicen donaciones a la organización ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados.

Queen es una banda que siempre se ha mostrado dispuesta a realizar eventos en favor de los desfavorecidos, como su recordada participación en el épico Live Aid en el estadio de Wembley, en 1985, todavía con Freddie Mercury al frente. Además, a través de la fundación Mercury-Phoenix ofrece financiación para la investigación del Sida y mediante la fundación Save Me proporcionan fondos para la conservación de la vida salvaje.