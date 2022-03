El cine vasco muestra su buena salud con 20 películas en Málaga

La cineasta vizcaina Alauda Ruiz de Azua ha presentado hoy en el Festival Internacional de Málaga su ópera prima Cinco lobitos, un retrato a la maternidad en el que la directora se ha servido de un universo íntimo y familiar para ambientar la historia con Laia Costa, Susi Fernández y Ramón Barea en el reparto. La cinta, que pasó primero por la Berlinale, compite en la sección oficial y es una de las más esperadas de esta edición.



El argumento gira en torno a a Amaia, que acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero vasco y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.



Alauda Ruiz de Azua ha asegurado que "la semilla de esta película es personal, y hay notas autobiográficas, pero al final, son más personales las reflexiones y las cosas que estoy contando que la trama argumental. Como guionista y como creadora, la familia funciona mucho como espejo de quienes somos, tú solo lo ordenas para que tenga un sentido y te encamine a la reflexión personal que sí quieres hacer".



Un largometraje que según muchos de los asistentes a la proyección huele ya a Biznaga (el premio más importante del festival).





Sección oficial

En esta importante cita cinematográfica estatal, tambiénen la sección oficial.protagonizada por Javier Rey y Patricia López Arnaiz, narra la aventura de Ione y Mateo durante su ascenso al Annapurna. En la lista, también está, basado en la historia real de la única testigo del crimen de los jesuitas en El Salvador en la que fue asesinado el sacerdote y teólogo de la liberación, Ignacio Ellacuría., lo que demuestraSegún informa Basque Audiovisual, dependiente dela marca que trabaja por la internacionalización del sector audiovisual vasco, el cine vasco va a mostrar su potencial en Málaga, con presencia en la mayoría de las categorías del certamen.En el apartado de cortos de animación, el festival ha seleccionado, del director argentino Pablo Polledri y las productoras Uniko Estudio y Maniac Planet, así comoy que forma parte del catálogoTambién pertenece a Kimuakun proyecto, que estará en la Sección Oficial de Cortometrajes de Ficción.

En este apartado se encuentran también Etxean, de Mikel Rueda, trabajo presentado a la convocatoria Itxitik que Zineuskadi puso en marcha durante el confinamiento, e Irrits, un c​orto de Maider Oleaga, junto a las productoras Galapan y Sumendi.

Derechos de las mujeres ​



Anne Etchegoyen

En la Sección Oficial de Cortometrajes Documentales se dará a conocer el último trabajo de la donostiarra Maider Fernández,y fuera de concurso se proyectarán los cortosTambién contará con presencia vasca la sección, donde se podrán verel documental de la ONG Coopera Euskadi, dirigido por Pablo de la Chica, que se llevó el Goya con la historia de la sanación de una mujer violada en el congo a través del amor a los chimpancés.En la categoría dedicada a la industria del festival malagueño han sido seleccionadasEsta selección viene de la mano de Zineuskadi para acercar las películas a compradores y programadores de festivales internacionales, dando prioridad a las del último trimestre del 2021 y primer trimestre del 2022.Concretamente,(Golondrinas)y producida por 601 Producciones.y Maluta Films. La artista de Iparralde recrea en la películahasta la localidad de Mauleón,En la sección Next Form Spain figura el último trabajo de, el largometraje Unicorn Wars, de Alberto Vázquez y el docudramaproducido por Kanaki Films.Por su parte,de María Elorza y la productora Txintxua Films, participará en la sección Málaga WIP tras lograr en Bilbao el ZINEBI Networking Award 2021.