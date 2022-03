The Rolling Stones actuarán en Madrid el 1 de junio

Los míticos The Rolling Stones vuelven a Europa este verano con una gira denominada Sixty en la que celebrarán su 60º aniversario en la carretera. El único concierto que ofrecerán en el Estado tendrá lugar el 1 de junio en el Wanda Metropolitano de Madrid y las entradas saldrán a la venta el viernes próximo, día 18.

La promotora Doctor Music, en colaboración con Live Nation, acaba de informar de que la mítica banda, ya sin su fallecido batería Charlie Watts, al que sustituye Steve Jordan, ofrecerá una serie de 14 conciertos en Europa este verano tras el éxito de su gira en Estados Unidos, denominada No Filter. Los recitales europeos se denominarán Sixty, en alusión al 60º aniversario de la formación del grupo.

La gira, que pasará por países como Alemania, Francia, Italia, Bélgica o Suiza, solo cuenta con una fecha en el Estado, el próximo 1 de junio, cuyo escenario será el estadio del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano de Madrid. Las entradas para el recital saldrán a la venta el próximo viernes, día 18, a las 10.00 horas, a través de doctormusic.com y entradas.com, también en livenation y ticketmaster. El precio estará entre los 50 Euros y los 280 euros (gastos de distribución no incluidos).

Nueva lengua La gira europea, que arrancará en el Anfield, el campo del Liverpool Club de Futbol y en la que sonarán clásicos del grupo y ya del rock como Gimme Shelter, Paint It Black, Jumpin' Jack Flash, Tumbling Dice', (I Can't Get No) Satisfaction o Start Me Up, servirá como presentación de la nueva lengua icono de los Stones, creada para la gira por el laureado diseñador británico Mark Norton.