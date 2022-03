Las esenciales de las letras feministas

Antes de que el movimiento feminista borboteara con especial efervescencia, Louise Michel Liburuak, la primera librería centrada en esta temática en Bilbao, abrió sus puertas en 2016. "Por aquel entonces había muchos famosillos a los que aún les daba reparo identificarse como feministas", relata Cristina Sáez, una de las socias de esta cooperativa de iniciativa social. Sin conocer el apoyo que recabaría su propuesta, echaron a andar de la mano una industria editorial que no ha parado de lanzar novedades –tanto en narrativa como en ensayo–, lo que ha favorecido que puedan tener un extenso fondo que ofrecer a los lectores. Aprovechando el 8-M, la librera propone algunos títulos indispensables. Y, en contra de lo que pudiera parecer, la variedad de temáticas es imponente.

"Hay cada vez más libros sobre maternidad, también sobre la violencia machista. Un tema que está muy relacionado con la mujer es la locura, algo que sale mucho en narrativa", explica Cristina Sáez sobre la transversalidad del feminismo. En ese sentido, recuerda Existiríamos el mar, de Belén Gopegui, una autora atravesada por el feminismo en todo lo que escribe. La variedad también pasa por las obras de erotismo feminista. "Se habla de sexo pero desde la óptica de la mujer o desde el lesbianismo, que está muy invisibilizado", expone la fundadora de la librería que lleva el nombre de la anarquista francesa, figura clave en la Comuna de París. "También se escribe más sobre ecofeminismo", evidencia.

En cuanto a la narrativa, asegura que con contar la vida de las mujeres que no han sido protagonistas en las novelas, "ya se está haciendo un esfuerzo por visibilizar otras realidades que no son la hegemónica, que es la que ha vendido el patriarcado". Ejemplo de ello es Lectura fácil, de Cristina Morales, un libro que se sigue vendiendo a pesar de haberse publicado hace unos años, que habla de cuatro mujeres con discapacidad intelectual. "Cuando me preguntan por novela negra me gusta romper los estereotipos proponiendo autoras que no se esperan", explica la librera, que menciona a la escritora escocesa Josephine Tey.

Porque aunque la vorágine de las novedades literarias hace que sea complicado echar la vista atrás, Cristina Sáez reconoce que hacen un esfuerzo por recuperar obras relevantes, igual que ciertas editoriales, como Hoja de Lata. "Han rescatado a algunas autoras, como a Luisa Carnés, que publicó Tea Rooms", indica sobre este intento de releer la historia dando el valor que se merecían a ciertas autoras. Desde la librería ubicada en la céntrica calle Elcano, que siendo aún joven posee margen para ampliar sus fondos, también tratan de recopilar algunos clásicos siempre que los lanzamientos lo permiten. "Tenemos el fondo de Virginia Woolf", releva Sáez, quien menciona, a su vez, a otras autoras clave como Sylvia Plath o Joan Didion.

El auge del feminismo ha favorecido que las editoriales, tanto independientes como grandes grupos, pongan ahí su foco. "Fruto de ello han salido muchos libros que no hacen un análisis muy profundo, y no digo que sea negativo, porque abre el feminismo a un público más amplio", expone Sáez quien, sin embargo, pone en valor aquellos libros que hacen un análisis más profundo. Asimismo, se ha hecho un esfuerzo en la traducción. Editoriales vascas como Elkar, a través del catálogo Eskafandra, o Katakrak han traducido a autoras imprescindibles como Simone de Beauvoir o Eva Illouz. "También hay una editorial, Consonni, que traduce a autoras vascas feministas al castellano", explica la responsable de la librería que cuenta con una sección dedicada al cómic y a la literatura infantil.

Con los años, Louise Michel Liburuak ha conseguido fidelizar a la clientela. "Al final se termina creando un vínculo con la gente", afirma la librera, quien admite que también hay quien aún se sorprende con su existencia. En cuanto al perfil de los lectores, Cristina Sáez indica que al ser una librería "feminista y crítica" aglutinan un público heterogéneo, mixto. "Los primeros años la palabra feminista llamaba más la atención, por lo que la gente pensaba que solo vendíamos libros de mujeres para mujeres", añade. Tras superar esas reticencias iniciales, indica que los hombres también se acercan. "Quizás se interesan más por libros de filosofía de Hannah Arendt o de ciencia ficción de Ursula K. Le Guin. O libros de temáticas masculinas o del movimiento LGTBI", exterioriza.

¿Cómo iniciarse en el feminismo a través del ensayo?

Título. Feminismo 4.0. La cuarta ola.

Autora. Nuria Varela.

Sinopsis. Según Cristina Saéz, este libro es imprescindibles porque "hace un recorrido por toda la historia del feminismo, con todas las olas tanto de Estados Unidos como las europeas y recoge los temas más candentes que están en debate".

Título. Teoría King Kong.

Autora. Virginie Despentes.

Sinopsis. Cristina Sáez también propone este referente del feminismo y de la teoría de género en el que la autora francesa aborda desde su experiencia personal la prostitución, la violación, la represión del deseo, la maternidad o la pornografía.

Título. Caliban eta sorgina.

Autora. Silvia Federici.

Sinopsis. "Es un libro muy denso, pero aporta muchas claves para entender aspectos del feminismo actual. Hace una revisión de la historia, del comienzo de cómo se llega al capitalismo a través de crear una presión hacia la mujer", dice Sáez.

Título. Emakumeak, arraza eta klasea.

Autora. Angela Davis.

Sinopsis. En este ensayo, propone una teoría "abolicionista de las cárceles porque desde la óptica que la plantea es una forma que tiene Estados Unidos de ejercer una discriminación patente hacia la gente de raza negra y de clase baja".

Título. El feminismo es para todo el mundo.

Autora. Bell Hooks.

Sinopsis. "Plantea el feminismo teniendo en cuenta el feminismo decolonial. Es una perspectiva que va más allá de las mujeres que son discriminadas por solo ser mujeres, sino también porque son racializadas o de clases bajas", indica la librera.