Vanesa Martín actuará en Bilbao en junio

La cantante andaluza Vanesa Martín incluye a Bilbao en la gira "de gran formato" que realizará este año con un concierto en el Bilbao Arena de Miribilla el próximo 16 de junio. Además de sus éxitos, presentará su último disco, 7 veces sí (Warner Music), que surgió de manera espontánea, "con las emociones a flor de piel", tras vivir el confinamiento.

Después de catorce años de carrera profesional, la cantante malagueña se encuentra inmersa en una intensa gira que pasará por Bilbao el 16 de junio, anuncian desde la promotora vasca Get In. Será con "un concierto de gran formato" en el que interpretará sus temas más actuales, caso de Despedida y cierre, Y vuelo o Y yo latiendo, además de sus temas de toda la vida como Te has perdido quien soy, Complicidad o Inventas, con los que ha conquistado al público en la última década.

La gira alternará momentos "de intimidad" con otros "cargados de energía" en la presentación del que es ya el séptimo disco de su carrera, titulado 7 veces sí, editado en 2020. El año pasado se publicó una edición ampliada y de lujo del álbum, con más canciones, temas como Paso a dos, incluida en la banda sonora de la película Sevillanas de Brooklyn, y la colaboración de Manuel Carrasco en Despedida y cierre.

Las entradas para asistir al concierto de Miribilla estarán a la venta a partir del jueves en ticketmaster.es.